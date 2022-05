Tournefeuille. Des lignes de bus déviées en raison de travaux

Plusieurs lignes de bus passant par le centre-ville de Tournefeuille sont déviées jusqu’à la mi-août 2022 en raison de travaux d’assainissement. Parmi les lignes impactées, figure notamment la Linéo 3 en direction de Basso Cambo.

Plusieurs lignes de bus passant par le centre-ville de Tournefeuille sont déviées jusqu’à la mi-août 2022 en raison de travaux. © Gala Jacquin

Les habitudes seront bouleversées pendant quelques mois. « À compter du lundi 23 mai, des travaux d’assainissement portés par Toulouse métropole démarreront sur le boulevard Vincent Auriol dans la commune de Tournefeuille. Ces travaux, qui dureront jusqu’à mi-août 2022, entraînent la déviation de plusieurs lignes de bus », prévient Tisséo.

Parmi les lignes impactées, figure la Linéo 3. « La déviation du Linéo 3, en direction des Arènes, et de la ligne 21, en direction de Basso Cambo, commence depuis le boulevard Eugène Montel par la rue Gaston Doumergue. Trois arrêts provisoires sont prévus sur la rue Gaston Doumergue : arrêt Mairie et aux numéros 144 au droit du Cimetière (Montjoie) et en face du 241 (Centre commercial Carrefour) », selon l’opérateur de transports en commun.

La ligne 63 fait également l’objet d’une déviation. « En direction de Compans Caffarelli, elle débute depuis le boulevard Eugène Montel par les rues du Languedoc, Pierre Baudet et Clément Ader. Un arrêt provisoire est prévu au 20 rue Montjoie », indique Tisséo. Enfin, « la déviation de la ligne 121, en direction de Tournefeuille les Chênes, effectuera sa manœuvre de retournement au niveau du giratoire situé à l’intersection de la rue du Languedoc et du boulevard Eugène Montel. »