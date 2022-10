ZFE à Toulouse : des élus veulent repenser le calendrier et les critères

Des élus communistes font remarquer que la ZFE de Toulouse « va pénaliser les classes populaires qui n’ont pas les moyens d’acheter une voiture récente ». Ils demandent que le calendrier d’application de la ZFE et ses critères soient repensés.

Des élus font remarquer que la ZFE de Toulouse « va pénaliser les classes populaires qui n’ont pas les moyens d’acheter une voiture récente ». Crédit photo : Bryan Faham/JT

Une Zone à faible émission (ZFE) est mise en place sur le territoire de Toulouse depuis le 1er mars 2022. Afin de lutter contre la pollution de l’air, ce dispositif prévoit l’exclusion des véhicules les plus polluants, progressivement jusqu’en 2024. Il englobe « une grande partie de Toulouse à l’intérieur de la rocade, ainsi qu’une petite partie de Colomiers et Tournefeuille, soit un périmètre de 72 km2 », selon Toulouse métropole.

L’application de la ZFE pose certains problèmes. « À partir du 1er janvier 2023, 127 500 véhicules personnels seront interdits de circulation sur la métropole toulousaine dans la zone à faibles émissions. En 2024, 41 % des véhicules personnels de Haute-Garonne (soit 331 102) ne pourront plus circuler dans la ZFE », font remarquer des conseillers métropolitains, départementaux et régionaux communistes, dans un communiqué.

Le document est signé par Pierre Lacaze, conseiller métropolitain et régional, Franck Ribeyron conseiller métropolitain, Martine Croquette, conseil départemental de Haute-Garonne, et Jérôme Monamy, conseiller régional.

S’ils reconnaissent que la ZFE répond à un impératif d’amélioration de la qualité de l’air, ils notent que « cette interdiction des vieilles voitures va pénaliser les classes populaires qui n’ont pas les moyens d’acheter une voiture plus récente. Les habitants vivant en dehors de la métropole toulousaine sont de fait exclus des aides car non-résidents alors qu’ils s’y rendent quotidiennement pour travailler, se soigner, se former… »

Les propositions des élus pour la ZFE de Toulouse

Les élus communistes « demandent que le débat sur le calendrier de la ZFE et que les critères d’application soit repris. (…) Agissons pour améliorer la qualité de l’air, sans pénaliser les classes populaires ! »

Ils font une série de propositions. L’idée est d’aider les ménages à acheter des voitures moins polluantes et développer les alternatives à la voiture individuelle :

– Renforcer les aides à la conversion proposées par l’État et la métropole toulousaine ;

– L’État doit également proposer des prêts à taux zéro pour soutenir cet effort des ménages et accorder des dérogations (familles nombreuses, personnes âgées) ;

– S’attaquer à l’angle mort de la réduction des particules fines : la réduction à la source des particules émises lors du freinage des voitures en obligeant l’installation de systèmes de captation sur toutes les voitures en engageant la responsabilité des constructeurs ;

– Des restrictions de circulation plus justes et plus efficaces doivent aussi être envisagées : les véhicules hybrides rechargeables ne doivent plus être éligibles aux aides publiques à la conversion et un malus plus important doit s’appliquer aux véhicules particuliers les plus lourds ;

– Les pouvoirs publics doivent engager de grands investissements pour développer les mobilités alternatives moins polluantes ;

– Enfin, les transports en commun métropolitains doivent rester à un tarif accessible en réponse à la mise en place de la ZFE et à la hausse des prix des carburants.