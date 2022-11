World Rugby. Ange Capuozzo primé et Antoine Dupont devancé

Le Franco-Italien Ange Capuozzo a reçu le prix de révélation de l’année aux World Rugby Awards, dimanche 20 novembre. De son côté, Antoine Dupont perd le poste de meilleur joueur du monde.

Les joueurs Antoine Dupont et Ange Capuozzo. © Stade Toulousain

L’arrière du Stade Toulousain Ange Capuozzo a remporté le trophée de révélation masculine de l’année 2022 aux World Rugby Awards. Une cérémonie de gala était organisée dimanche 20 novembre à Monaco. Le Franco-Italien était en compétition avec l’Anglais Henry Arundell, et les Irlandais Dan Sheehan et Mack Hansen.

Le joueur, transféré de Bordeaux à Toulouse durant le dernier mercato, enchaîne les performances. Ange Capuozzo a eu l’occasion de porter le maillot du XV italien à sept reprises cette année. Il a notamment marqué deux essais contre l’Australie samedi 12 novembre, contribuant ainsi à une victoire historique face aux Wallabies.

World Rugby : Antoine Dupont n’est plus le meilleur joueur du monde

La soirée des World Rugby Awards a été moins belle pour le demi de mêlée du Stade Toulousain et de l’Équipe de France Antoine Dupont. Il était nommé dans la catégorie Joueur de l’année, en compétition avec le Sud-Africain Lukhanyo Am, et les Irlandais Johnny Sxton et Josh van der Flier.

Le numéro neuf des Rouge et Noir a décroché le Grand Chelem avec le XV de France lors du Tournoi des Six Nations. Mais il ne conserve pas son titre. C’est finalement l’Irlandais Josh van der Flier qui a remporté le trophée le plus prestigieux de la soirée. Le troisième-ligne tout-terrain a souvent été décisif avec son équipe. Il en est un des atouts majeurs.

Avant Antoine Dupont, seulement deux Français ont reçu le prix de Joueur de l’année de World Rugby. Il s’agit de l’actuel sélectionneur du XV de France, Fabien Galthié en 2002, Thierry Dusautoir, en 2011. Mais aucun d’entre eux n’a été récompensé deux fois.