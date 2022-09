Voici un ballon éco-conçu aux couleurs du TFC

FOOTBALL – La marque Rebond lance un projet de ballons éco-conçu aux couleurs des différents clubs français, y compris le TFC.

La marque Rebond lance un projet de ballons éco-conçu aux couleurs du TFC. Crédit visuel : Rebond, Toulouse Football Club

C’est un projet éco-responsable. La marque Rebond lance un projet de ballons éco-conçu aux couleurs de différents clubs français, y compris le TFC. « On parle d’éco-conception car il est fabriqué à partir de matériaux bio-sourcés et recyclés », explique le club haut-garonnais. Ce ballon est même présenté comme étant le premier ballon au monde fabriqué avec des matières d’origine végétale et recyclées. Et ce projet est soutenu par les vingt clubs évoluant en Ligue 1.

On a déjà trouvé votre plus beau 🎁 de Noël !



Le premier ballon de football éco-conçu, réalisé avec @RebondProject 🤝



Un ballon solidaire, au profit du #ToulouseFootballCoeur ❤️💜



Soyez réactifs, les 500 premières commandes seront livrées à l'automne 👉 https://t.co/GnCDsQ6aa4 pic.twitter.com/8vWenb8PWb — Toulouse FC (@ToulouseFC) September 15, 2022

Aussi, ce ballon est solidaire. Un pourcentage des fonds collectés sur les commandes des ballons du TéFéCé sera reversé à Toulouse Football Coeur, l’organe de mécénat.

Les ballons sont habillés par l’artiste nantais Docteur Paper et le duo Dupin & Duclos. « Les artistes entremêlent des éléments phares de la ville et des représentations iconiques des clubs et de leur histoire. Les clubs sont des “poumons” de villes, et y jouent un rôle important. Ils seront acteurs de la ville de demain, plus verte, plus responsable », raconte Rebond.

Les commandes du ballon du TFC sont ouvertes

Sur ce ballon, un détail attire l’attention. L’habillage n’est pas fait sur une couleur blanche, mais crème. « Ceci est dû à l’origine végétale de la matière, à laquelle nous n’avons rajouté aucun pigment, dans le but de se rapprocher du ballon le plus naturel possible », explique Rebond.

L’achat de ce ballon éco-conçu du TFC se fait sur commande en ligne. « La commande des ballons Rebond est organisée via la plateforme de financement participatif Ulule afin de lever des fonds pour financer les prochaines étapes de recherche et développement des ballons éco-conçus. Faites partie des 500 premières commandes pour recevoir votre ballon dès le mois de novembre », annonce le club de l’île du Ramier.

Il faudra ensuite attendre le mois de mars 2023 pour recevoir des nouveaux ballons, « les délais de fabrication sur ce type de produit étant plus longs », fait savoir le TFC.