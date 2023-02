Voici pourquoi Dimitri Delibes a choisi de prolonger au Stade Toulousain

Dimitri Delibes a prolongé son contrat au Stade Toulousain. Lors d’une conférence de presse, il a expliqué les raisons de son choix.

Dimitri Delibes a décidé de prolonger au Stade Toulousain. Crédit photo : Stade Toulousain – Youtube – capture d’écran

Le club ne veut pas le perdre. Dimitri Delibes a récemment été prolongé au Stade Toulousain. Un véritable soulagement pour le joueur. « C’était une période un peu particulière parce que c’était ma première prolongation en tant que joueur professionnel. J’ai l’esprit plus tranquille à présent. Je prends plus de plaisir sur le terrain », a confié Dimitri Delibes en conférence de presse.

🎙️ Retrouvez les meilleurs moments de la conf' avant #STAB ⤵️ — Stade Toulousain (@StadeToulousain) February 1, 2023

Pour le natif de Toulouse, il était logique de prolonger avec les Rouge et Noir. « Ici, je suis chez moi, j’ai ma famille et mes amis. J’ai commencé le rugby à Blagnac, donc le Stade Toulousain j’avais des étoiles dans les yeux lorsque j’en parlais ou les voyais jouer à la télé quand j’étais petit », sourit le joueur. En effet, Dimitri Delibes a débuté au Blagnac Rugby à l’âge de six ans.

Dimitri Delibes veut s’imposer sur le terrain

Le trois-quart centre est désormais déterminé à s’imposer sur le terrain. « J’avais un peu un goût d’inachevée parce qu’on a connu des victoires et des doublés, mais pendant ce temps-là moi j’étais sur le banc et j’accompagnais le groupe avec quelques apparitions. Maintenant le but est d’être sur le terrain et d’aller gagner des titres avec l’équipe », déclare Dimitri Delibes.

Aura-t-il justement l’occasion d’aller sur le terrain demain ? Le Stade Toulousain va effectivement affronter l’Aviron bayonnais ce samedi 4 février. Le coup d’envoi du match sera donné à 15h au Stade Ernest-Wallon à Toulouse. Les Rouge et Noir figurent actuellement en tête du classement du Top 14 avec 54 points. Ils en ont huit d’avance sur le dauphin, le Stade Français.