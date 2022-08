Voici comment la fresque géante du pont Saint-Pierre a été élaborée

Le pont Saint-Pierre, fermé à la circulation automobile pour l’été, est couvert par une fresque géante dessinée par deux articles de Toulouse.

Le pont Saint-Pierre, fermé à la circulation automobile cet été, est couvert par une fresque géante dessinée par deux articles de Toulouse. Crédit photo : ©Pxhere

C’est devenu un lieu de rencontre des habitants de la Ville rose durant cet été. Le pont Saint-Pierre est fermé à la circulation automobile du 18 juillet au 22 août. « Dans le cadre de l’expérimentation de la piétonnisation estivale du Pont Saint-Pierre menée par Toulouse Métropole, une opération inédite et créative pour offrir au public un nouveau lieu convivial de déambulation et de détente, des artistes investissent le Pont Saint-Pierre avec une fresque éphémère monumentale », raconte Toulouse métropole et la Direction des musées et des monuments dans un communiqué.

« Cette œuvre, intitulée “Traversée” et réalisée par les artistes toulousains Nicolas Delpech et Benjamin Stoop – collectif Deux mille – permet de mettre en valeur l’espace public et de révéler le patrimoine », estime la collectivité.« Pensée à l’image d’un jardin chamarré de couleurs, la fresque monumentale permet de dynamiser le pont Saint-Pierre pendant toute la période de piétonnisation. Accompagnée de transats et tables de pique-nique, “Traversée” permet une immersion dans le travail de Nicolas Delpech et Benjamin Stoop, le temps d’une foulée entre le centre-ville et Saint-Cyprien. »

La fresque du pont Saint-Pierre, plus qu’une fonction esthétique

Outre une fonction esthétique, la fresque, qui illustre une sorte de Garonne abstraite, permet de faire baisser la température sur le pont. En effet, la peinture de couleur claire permet de mieux renvoyer les rayons du soleil.

Pour rappel, la circulation sera ensuite ouverte aux automobilistes à partir du mardi 23 août. Mais dès 2023, leurs habitudes seront une nouvelle fois bouleversées puisqu’une voie de circulation du pont Saint-Pierre sera simplement supprimée. Elle sera remplacée par une piste cyclable à double sens. Les voitures ne pourront rouler que dans un sens, de Saint-Cyprien vers la place Saint-Pierre.