[Vidéo] ZFE : Quelles conséquences pour les garagistes toulousains ?

Depuis le 1er janvier 2023, les véhicules Crit’air 4 ne sont plus autorisés dans la ZFE toulousaine. En 2024, seuls les véhicules Crit’air 1 et 2 pourront y circuler. Une mesure qui fait encore polémique… notamment auprès d’artisans indirectement impactés. En effet, les garagistes de Toulouse se retrouvent malgré eux en première ligne, la majorité de leur clientèle possédant des véhicules Crit’air 3, 4 ou 5 ne pourra plus arriver jusqu’à eux.

Interdire les véhicules diesel immatriculés avant 2011 et essence mis en circulation avant 2006 : voici la prochaine étape de la zone à faibles émissions (ZFE) mise en place à Toulouse. Dès 2024, ceux-ci ne pourront donc plus circuler dans la Ville rose ni sur les axes routiers concernés. Une perspective qui inquiète les garagistes. Laurent Fourcade, qui possède un garage dans le quartier Saint-Michel confie : « Chez nous, les propriétaires de véhicules Crit’air 3 et 4 représentent environ 35% de notre clientèle. » Si ces derniers ne peuvent plus pénétrer dans la ZFE, ils ne pourront donc plus avoir accès aux réparateurs automobiles se trouvant à l’intérieur de ce périmètre. « Je suis ainsi persuadé que les mécaniciens et les carrossiers installés à Toulouse vont être contraints de déménager », analyse Laurent Fourcade.

Le syndicat Mobilians inquiet pour l’avenir des professionnels installés en ZFE

Du côté de Mobilians, principal syndicat des métiers de services de l’automobile, on tire la sonnette d’alarme. Yann Thomas, président de l’antenne de Haute-Garonne, a rencontré les élus de la Mairie en charge de ce dossier et affirme : « Nous attendons maintenant de la municipalité de Toulouse qu’elle mette en place les dispositifs nécessaires qui permettront aux garagistes de rester dans la ZFE. C’est-à-dire des moratoires, des dérogations permettant aux propriétaires de véhicules Crit’Air 3, 4, et plus, de faire réparer leurs véhicules par des professionnels installés dans la Ville rose. »

Pour l’heure, la Mairie n’a pas fait de retour au syndicat, mais sa réponse reste très attendue par plus de 300 entreprises (chiffres 2021) qui exercent une activité liée à la réparation et à l’entretien automobile à Toulouse selon Mobilians.

Estelle Ben-mghira