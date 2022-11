Une vente aux enchères au profit des SOS Familles Emmaüs à Toulouse

Emmaüs et le Crédit Municipal organisent pour la seconde fois une vente aux enchères caritative et solidaire au profit des SOS Familles ce samedi 19 novembre à Toulouse. Tous les bénéfices seront reversés aux associations.

Cette vente aux enchères caritative et solidaire se déroulera à l’Hôtel des ventes Vitry à Toulouse CC BY-SA 4.0 CMTLSE

C’est la deuxième édition. Les groupes Emmaüs de la région toulousaine et le Crédit Municipal de Toulouse organisent une vente aux enchères caritative et solidaire ce samedi 19 novembre. Plus de 140 lots d’objets seront proposés. Les mises à prix iront « de quelques euros à quelques centaines d’euros », précisent Emmaüs et le Crédit Municipal dans un communiqué de presse.

Tous les lots seront exposés le samedi matin de 10h à 12h à l’Hôtel des ventes Vitry. Ils sont également visibles sur le site internet du Crédit Municipal de Toulouse. La vente aux enchères, menée gracieusement par la commissaire-priseur Maître Catherine Chausson, débutera à partir de 14h.

Les bénéfices de cette vente aux enchères reviendront à SOS Familles

Cette vente aux enchères caritative et solidaire est organisée au profit des SOS Familles Emmaüs de la région. « Il s’agit d’une parfaite alternative environnementale et solidaire, puisqu’en favorisant un acte d’achat responsable, vous donnez une nouvelle vie à des objets de seconde main pour le bien-être de la planète tout en participant à un projet social et solidaire », estiment Emmaüs et le Crédit Municipal dans leur communiqué de presse.

Tous les bénéfices reviendront effectivement aux personnes soutenues par les associations SOS Familles locales. Pour information, ces dernières accompagnent les ménages en situation de précarité financière.

Infos pratiques : vente aux enchères caritative au profit des SOS Familles Emmaüs, le samedi 19 novembre à partir de 14h à l’Hôtel des ventes Vitry, situé au 4 rue Urbain Vitry à Toulouse.