Vélo. De plus en plus de cyclistes dans l’agglomération de Toulouse

La pratique du vélo, et les infrastructures nécessaires pour cela, se développent dans l’agglomération de Toulouse, selon la deuxième édition de l’observatoire des mobilités cyclables.

Crédit photo : pxhere CC

Le vélo est présenté comme une des priorités de l’actuel mandat de Jean-Luc Moudenc (LR), le maire de Toulouse et président de la métropole toulousaine. Il a annoncé vouloir « passer à la vitesse supérieure » pour développer la pratique du vélo sur le territoire métropolitain lors de la conférence de rentrée. De nouvelles pistes cyclables et stations de VélÔToulouse sont annoncées.

Il se trouve que la pratique du vélo, et les aménagements nécessaires pour cela, se développent dans l’agglomération de Toulouse. C’est ce que montre la deuxième édition de l’observatoire des mobilités cyclables réalisé par l’Agence d’urbanisme et d’aménagement Toulouse air métropole (AUAT). Il s’agit d’un tour d’horizon de la mise en œuvre la politique cyclable dans le périmètre de l’agglomération toulousaine.

Il apparaît que les communes les plus urbaines et celles situées le long du canal du Midi « sont les plus prisées des cyclistes », selon les analyses de flux. « C’est le cas de Ramonville-Saint-Agne, Blagnac, Tournefeuille et bien évidemment Toulouse. 9,1% des actifs y prennent le vélo pour leurs déplacements domicile-travail en 2018 d’après l’Insee (contre 8,1% en 2017). »

Une évolution dans la pratique du vélo à Toulouse

Pour la première fois, la pratique cyclable augmente au niveau des entrées de la ville de Toulouse. « Cette tendance peut s’expliquer par un réel boom de la pratique cyclable depuis la crise Covid-19. Le vélo ne se pratique plus uniquement au centre de Toulouse, mais bien dans les faubourgs et dans les communes de première couronne », selon l’AUAT.

D’ailleurs, si la pratique du vélo augmente dans toute l’agglomération, certains axes sont plus utilisés que d’autres. Le Canal du Midi, la rue de Metz à Toulouse, le canal latéral à la Garonne et la ceinture aéroportuaire sont ainsi des axes majeurs pour les cyclistes.

Plus de 300 kilomètres de pistes cyclables en plus

« Sur la base des données transmises par les collectivités du territoire, l’observatoire recense une augmentation des infrastructures dédiées au vélo, laquelle est passée de 1 348 km à 1 686 km de 2020 à 2021 », fait savoir l’AUAT.

« Le nombre d’accidents enregistrés par l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière est quant à lui en baisse en 2021 par rapport à l’année précédente. 75% de ces accidents ont eu lieu entre un vélo et une voiture. La part d’accidents impliquant un vélo, parmi l’ensemble des accidents sur la voie publique, reste plutôt stable (14%, contre 16% en 2020 et 14% en 2019) », indique encore l’observatoire.