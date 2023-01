Végétalisation et piste cyclable sécurisée : les quartiers Matabiau et Saint-Aubin se mettent au vert

Dans le cadre des budgets participatifs “Mes Idées pour mon quartier”, 83 projets ont été plébiscités par les Toulousains et devraient voir le jour dans toute la ville. Dans les quartiers Matabiau et Saint-Aubin par exemple, les riverains ont voté pour la végétalisation de leur espace de vie et la mise en sécurité de la piste cyclable du boulevard Matabiau.

Des jardinières prochainement dans la rue Matabiau © Capture écran Google Maps

1 600 idées ont été déposées par les Toulousains dans le cadre de l’opération “Mes Idées pour mon quartier“. En effet, la Mairie de Toulouse a lancé, dans une démarche de budget participatif, un vaste appel à projets afin que les riverains puissent proposer des améliorations à apporter dans leur espace de vie. Une fois la faisabilité technique et financière établie, la Ville a identifié 200 idées qui ont été présentées au vote des citoyens sur Internet en octobre dernier. Au total, 83 projets ont été retenus et la Mairie l’assure, « ceux ayant obtenu le plus de votes par quartier seront réalisés par la collectivité dans la limite du budget de 8 millions d’euros ».

Dans le secteur des Chalets / Bayard / Belfort / Saint-Aubin / Dupuy, situé en centre-ville de Toulouse, trois projets promouvant l’éco-mobilité et la nature en ville ont été sélectionnés et seront donc financés par la Mairie, à hauteur de 430 000 euros. Cette dernière précisant qu’elle a dû pour, des raisons techniques adapter certaines propositions.

Végétalisation de la rue Matabiau

Ainsi, des riverains de la rue Matabiau ont mis au vote l’idée de végétaliser cette artère, de la place Roquelaine à la place Jeanne d’Arc, « l’une des grandes portes d’entrée de l’hypercentre toulousain » selon eux. Concrètement, ils proposent l’implantation de 10 à 20 arbres ou arbustes et de parterres de fleurs dans des jardinières géantes. Celles-ci empiètant sur les places de stationnement, le long de la rue, pour ne pas réduire l’espace dédié aux piétons.

De même, pour encourager le fleurissement des balcons de manière homogène, les habitants de la rue Matabiau ont soumis à la Mairie l’idée de proposer aux riverains une offre d’achat, à prix réduit, de jardinières suspendues et de leur indiquer un panel de plantes à semer.

« L’objectif est d’offrir de l’ombre dans une rue large et passante, de la même façon que cela a été fait dans la rue de la Concorde, toute proche. La végétalisation de cet espace urbain permettrait une amélioration de la qualité de l’air, une diminution des îlots de chaleur et une amélioration de la qualité de vie des habitants du quartier », expliquent les porteurs du projet, estimé à 200 000 euros.

De son côté, la Mairie précise qu’un projet de végétalisation de la place Roquelaine est déjà en cours d’étude : « L’architecte des bâtiments de France souhaite l’aménagement d’une forêt urbaine intégrant une aire de jeu sur l’emprise complète de la place. » Cette nouvelle installation viendra s’ajouter à la proposition des riverains, validée par la municipalité.

Verdissement du quartier Saint-Aubin

À Saint-Aubin, on va plus loin. L’association des habitants du quartier “Bien vivre à Saint-Aubin” propose ainsi de débitumiser certains espaces pour y insérer du végétal. Cette option ayant été préférée par les riverains aux simples jardinières, car cela permet d’amener la nature en ville tout en participant à la désimperméabilisation des sols. Dans son projet initial, le collectif évoque ainsi la débitumisation de plusieurs places de stationnement sur la rue Riquet pour y implanter arbres, arbustes ou massifs floraux, comme cela a été fait rue des 3 Piliers :

Rue des 3 Piliers ©BVSA

Même idée pour la place Bachelier, pour l’instant entièrement minéralisée. Des espaces de verdure agrémentés de bancs pour pouvoir profiter de ces nouveaux îlots de fraicheur. Des bancs qui pourraient également être installés sous les arbres de la place Saint-Aubin.

Après étude de faisabilité, la Mairie consent à planter trois arbres sur la place Bachelier et à végétaliser la rue Riquet, à hauteur de 30 000 euros, les modalités devant être discutées en septembre prochain avec les riverains et les commerçants. Concernant la place Saint-Aubin, la Municipalité exclut toute végétalisation supplémentaire eu égard à la présence du marché et du parking sous-terrain.

Sécurisation de la piste cyclable du boulevard Matabiau

Parole d’usager, « la plupart des cyclistes ont peur d’emprunter la piste du boulevard Matabiau : elle est parfois très étroite (surtout près du pont Matabiau), parfois encombrée de véhicules stationnés (surtout avant la passerelle du Raisin), jamais protégée des véhicules qui roulent trop souvent au-delà de 50 kilomètres-heure ». Selon le Toulousain qui a déposé un projet d’aménagement de cette voie, ce serait la raison pour laquelle, les cyclistes se retrouvent sur les trottoirs, au milieu des piétons. Il propose ainsi d’élargir la piste et « de planter des “balisettes” pour séparer les véhicules à moteur des cyclistes.

Cette opération de sécurisation, plébiscitée par les votes des Toulousains, verra donc le jour, avec l’assentiment de la Mairie qui affirme effectivement qu’un « travail sur les accotements délaissés le long du canal et sur le recalibrage des voies pourrait permettre de réaliser une bande cyclable plus confortable de 1,75 mètre, sans réduire le nombre de files dédiées aux automobilistes ». La Ville s’engage également à sécuriser cette bande, même si elle n’a pas encore acté de quelle manière. Ceci en allouant une enveloppe de 200 000 euros au projet.