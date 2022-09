Vaillant, le TFC n’a pas fait le poids face au PSG

Le TFC s’est incliné face au PSG sur un score de 0 à 3 dans un Stadium de Toulouse plein à craquer à l’occasion de la cinquième journée de Ligue 1, mercredi 31 août.

Face au PSG, le TFC a pu compter sur un Maxime Dupé des grands jours. Crédit photo : Toulouse Football Club

La marche était trop haute pour les Violets. Le TFC recevait le PSG dans un Stadium de Toulouse plein à craquer à l’occasion de la cinquième journée de Ligue 1, mercredi 31 août. Et les Hauts-Garonnais se sont inclinés sur un score de 0 à 3 face au club de la capitale.

Mais Toulouse n’a pas à rougir de sa prestation. Les hommes de Philippe Montanier ont « joué (leur) chance à fond », comme l’avait annoncé le coach avant la rencontre. Ils se sont montrés vaillants devant leurs supporters.

TFC-PSG : Maxime Dupé, le Violet du match

Comme prévu, c’est surtout le PSG qui a eu la possession du ballon, 62 %. Mais le TFC a plutôt bien résisté aux assauts des Parisiens. L’équipe a notamment pu compter sur un Maxime Dupé des grands jours. Bien qu’il ait encaissé trois buts, il a fait pas moins de neuf arrêts. C’est le Violet du match.

Il a été É-NOR-ME ! 9 parades dont plusieurs duels gagnés face à la MNM !



@maximedupe est votre #VioletDuMatch

La cage toulousaine est restée inviolée pendant 37 minutes jusqu’à un assaut de Neymar. Après la pause, les visiteurs se montrent plus précis, à l’inverse des Violets et Kylian Mbappé fait le break sur une passe de Lionel Messi à la 50e minute. En fin de rencontre, à la 89e minute, le PSG, qui a déjà fait sortir Neymar et Messi, marque une nouvelle fois. Le dernier but est signé Juan Bernat.

« Ils ont été plus forts que nous », Anthony Rouault

« Ils ont été plus forts que nous, on ne va pas se le cacher », résume le défenseur Anthony Rouault à la fin du match. « On a quand même réussi à se créer des occasions. On n’a pas été ridicules, surtout au début, avant qu’ils marquent le premier but. »

Le mot de la fin après #TFCPSG ? Il est pour @anthonyrouault1 !



Merci de votre soutien, merci pour cette ambiance, la saison ne fait que commencer

À l’issue de cette rencontre, le PSG prend la tête du championnat devant le RC Lens et l’OM. De son côté, le TFC occupe la treizième place du classement. Dimanche 4 septembre, les Violets affrontent Clermont pour la sixième journée de Ligue 1.