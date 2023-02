Vacances d’hiver à Toulouse : une sélection d’idées de sorties

Le Journal Toulousain vous propose une nouvelle sélection d’idées de sorties pour profiter de vos vacances d’hiver à Toulouse. Vous pouvez par exemple vous glisser dans la peau de pompiers au Quai des Savoirs, visiter certains recoins méconnus de la Ville rose pendant la journée internationale des guides, vous transformer en momie au Muséum ou encore remonter le temps au Musée Saint-Raymond.

Des animations pour les enfants au Quai des Savoirs

Les enfants peuvent se glisser dans la peau de pompiers au Quai des Savoirs ©Ph Levy -EPPDCSI

Le Quai des Savoirs de Toulouse propose aux familles de passer les vacances d’hiver en compagnie de pompiers. Chaque jour, les enfants peuvent par exemple participer aux ateliers d’électronique organisés au plateau créatif, durant lesquels ils apprendront à fabriquer une alarme incendie. Ce week-end, samedi 18 et dimanche 19 février, vous pourrez également assister à une présentation d’anciens camions de pompiers, en accès libre sur les allées Jules Guesde. Puis, à partir du mardi 21 février et jusqu’à la fin des vacances d’hiver, le Quai des Savoirs vous donne l’occasion de vivre une expérience insolite. En tenue de soldats du feu, vous expérimenterez la sensation d’être dans une pièce emplie de fumée. L’occasion pour les sapeurs-pompiers présents sur place de vous faire découvrir leur métier.

Ces multiples animations sont prévues dans le cadre de la nouvelle exposition “Feux Mégafeux”. L’objectif est d’aborder le feu dans toutes ses dimensions, qu’elles soient historiques, scientifiques, philosophiques ou culturelles. Mais aussi, de sensibiliser le public à la multiplication, partout dans le monde, d’incendies dévastateurs. L’exposition reste accessible jusqu’au 5 novembre prochain.

Infos pratiques : Quai des Savoirs, 39 allées Jules Guesde, Toulouse.

Du 18 au 5 mars : programme complet. Réservation atelier plateau créatif. Tarif : 4 euros.

Les sorties du musée Saint-Raymond de Toulouse pendant les vacances d’hiver

De nombreuses sorties au programme du Musée Saint-Raymond pendant les vacances d’hiver. © Alix Drouillat

Le musée Saint-Raymond de Toulouse organise diverses activités pour les enfants pendant les vacances d’hiver. Ce mardi 21 février par exemple, ils sont invités à participer à une grande enquête, à la recherche d’objets qu’utilisaient les Romains dans leur quotidien. L’occasion de découvrir leurs modes de vie, et les différences qu’il peut y avoir avec nos habitudes contemporaines. Ils pourront ensuite participer à un atelier de création de lampes à huile, identiques à celles utilisées autrefois par les habitants de Tolosa. La semaine suivante, d’autres investigations attendent les petits chercheurs en herbe. Leur mission sera de trouver les animaux qui se sont cachés dans les œuvres du musée.

Le musée Saint-Raymond propose également de nombreuses visites guidées originales à destination des familles. Ces sorties vous permettront d’en apprendre davantage sur les légendes qui se cachent derrière les noms des constellations, de découvrir les mythes qui ont inspiré les aventures d’Harry Potter, ou encore de goûter les recettes préparées dans l’Antiquité… Pour finir les vacances en beauté, vous pourrez rencontrer de véritables légionnaires romains qui vous livreront toutes leurs techniques de combat avant de repartir à la conquête de nouveaux territoires.

Infos pratiques : Musée Saint-Raymond, 1ter Place Saint-Sernin, Toulouse. Du 18 février au 5 mars : programme complet.

Tarifs : de 3 à 6 euros. Réservations en ligne.

Explorez les recoins de Toulouse

Participez aux visites guidées de Toulouse organisées dans le cadre de la journée internationale des guides. © Aude Olivier – UT Capitole

Comme chaque année, ce mardi 21 février sera marqué par la journée internationale des guides. Profitez de l’occasion pour participer à l’une des nombreuses visites guidées organisées spécialement pour l’occasion par l’office du tourisme de la ville. Ceci, afin de découvrir des endroits méconnus du public à Toulouse, ou pour en apprendre davantage sur des lieux que vous connaissez déjà bien. Vous pouvez par exemple arpenter le couvent des Chartreux, autrefois occupé par un ordre auquel s’imposait une vie austère, silencieuse, à l’écart de la société. Ou encore, prévoir une balade dans l’ancien hôpital de la Grave, érigé en 1197 pour recevoir les pestiférés. À savoir qu’à partir du XVIIème siècle, le personnel de l’établissement s’occupait également de former les nécessiteux à des métiers de l’artisanat afin qu’ils puissent par la suite trouver un emploi.

Les guides vous proposent aussi d’explorer des recoins habituellement fermés aux visiteurs lors d’un “petit tour dans les cours”. Ce peut être une cour cloîtrée, un cours d’eau ou une cour d’hôtel particulier… Enfin, vous pouvez choisir de partir à la rencontre de la Vierge noire dans la basilique Notre-Dame de la Daurade, symbole de protection des femmes enceintes et de la ville.

Infos pratiques : Office du tourisme, donjon du Capitole, Toulouse. Mardi 21 février à partir de 10h30.

Programme complet et réservations. Tarif : 8 euros.

Des sorties momifiantes à Toulouse pour les vacances d’hiver

Des sorties sur le thème des momies et des zombies au Muséum de Toulouse pendant les vacances d’hiver. © Museum de Toulouse.

Le Muséum de Toulouse prévoit tout un programme d’animations autour des zombies et des momies pendant les vacances d’hiver. Ce samedi 18 février par exemple, participez à une grande enquête pour percer tous les secrets de la momie préservée à l’abri des regards indiscrets dans le laboratoire. Pour résoudre les énigmes, vous devrez déchiffrer les informations collectées dans la réserve du musée. Aussi, les plus courageux peuvent d’ores et déjà s’inscrire à l’escape game “InvaZion”, qui aura lieu le samedi 25 février prochain. Plongé dans l’Apocalypse, vous disposerez d’un temps limité pour parvenir à sortir du musée et éviter de rejoindre le monde des morts-vivants.

Les enfants pourront d’ailleurs eux-mêmes se glisser dans la peau de véritables petits zombies en assistant aux ateliers de maquillage organisés les samedi 25 février et mercredi 1er mars prochain. Si la nouvelle exposition sur les momies les inspire, ils sont également invités à exprimer leurs talents au cours de l’animation “cadavre exquis” proposée du 21 au 24 février, durant laquelle ils créeront un leporello (œuvre en éventail) pour faire apparaitre de glaçantes créatures. Enfin, les petits artistes pourront laisser libre cours à leur imagination en fabriquant une composition photographique avec des images de spécimens du musée sur lesquelles ils ajouteront des dessins fluorescents.

Infos pratiques : Muséum, 35 allées Jules Guesde, Toulouse. Du 18 février au 5 mars : programme complet.

Réservations en ligne. Tarifs : de 5 à 20 euros.