Une rue du centre-ville de Toulouse fermée pour travaux

La rue Croix-Baragnon, au centre-ville de Toulouse, sera fermée à la circulation en raison de travaux pendant une semaine.

La rue Croix-Baragnon est fermée dans le cadre d’une série de travaux menés en vue du réaménagement de la rue de Metz à Toulouse. © Mairie de Toulouse

Pour circuler dans le centre de la Ville rose, il va falloir composer sans elle. La rue Croix-Baragnon, qui se situe en parallèle de la rue de Metz, en plein centre-ville de Toulouse sera totalement fermée à la circulation des véhicules du lundi 30 mai au lundi 6 juin.

Des #travaux sur les #réseaux #eau et #assainissement vont avoir lieu rue #CroixBaragnon à partir du lundi 30 mai empêchant la circulation dans cette artère 👉🏼 https://t.co/ZCb2Tq0qie pic.twitter.com/dknCsaGHOA — Mairie de Toulouse (@Toulouse) May 25, 2022

En effet, des travaux vont être menés sur cette rue sur laquelle se trouvent plusieurs boutiques de luxe et bons restaurants. Il s’agit plus précisément de la « réalisation de sondages en vue du renouvellement du réseau pluvial (eau et assainissement) », selon la mairie de Toulouse.

Cette fermeture entre dans le cadre d’une série de travaux menés par la municipalité dans le quartier autour de la rue de Metz. Des sondages géologiques ont déjà été réalisés sur cette voie entre les mois de janvier et mars.

Des travaux pour le réaménagement de la rue de Metz

Pour rappel, une partie de la rue de Metz va être réaménagée, du boulevard Carnot jusqu’à la rue d’Alsace-Lorraine. En décembre 2021, la mairie de Toulouse a dévoilé le projet finalisé d’aménagement de cette rue qui accueillera notamment une piste cyclable à double sens.

Ce réaménagement est justifié par plusieurs constats : des trottoirs trop étroits, une circulation dense (7 000 véhicules par jour), aucune piste cyclable pour les 370 cyclistes qui empruntent la rue aux heures de pointe. Mais aussi, une très faible présence de végétaux. Alors, une grande consultation citoyenne a été lancée pour imaginer le réaménagement de la voie. Plus de 300 personnes y ont participé.