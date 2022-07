Une « balade à vélo à la fraîche » un soir d’été à Toulouse

Une nouvelle balade à vélo est organisée par l’association 2 pieds 2 roues, à la fraîcheur de l’été, vendredi 29 juillet à Toulouse.

Alors que les fortes chaleurs sont encore au centre des discussions, l’association 2 pieds 2 roues organise une « balade à vélo à la fraîche », vendredi 29 juillet à Toulouse. « Venez profiter de la fraîcheur du soir et du bonheur d’avoir les cheveux au vent lors de notre balade nocturne à vélo », lance l’association.

Pour cette balade à vélo, les adeptes du vélo prendront la « direction du lac de La Ramée pour encore plus de fraîcheur. Nous en profiterons pour passer par le pont Saint-Pierre aménagé pour l’été exclusivement pour les piétons et les vélos », annonce encore l’association de cyclistes. Le rendez-vous est donné sur le parvis de la basilique Saint-Sernin à 20h15 pour un départ à 20h30. La balade se conclura ensuite à la place du Capitole.

Quelques rappels pour une bonne balade à vélo à Toulouse

Pour que cette « balade à vélo à la fraîche » se déroule dans les meilleures conditions, l’association 2 pieds 2 roues fait quelques rappels à destination des intéressés. La manifestation est gratuite et sans inscription. Elle a lieu les derniers vendredis du mois de mars à octobre. Le parcours fait entre 15 et 20 km, à un rythme tranquille. Une pause est faite en milieu de parcours.

« Si vous voulez faire la balade de façon plus sportive, n’hésitez pas à venir nous voir avant le départ pour nous aider à assurer la sécurité », précise aussi l’association. Surtout, elle demande aux participants de venir avec un vélo en état de marche. Elle cite notamment : pneus gonflés, freins qui fonctionnent et lumières à l’avant et à l’arrière. « En cas de crevaison ou de problème technique, nous ne pourrons malheureusement pas arrêter le cortège pour aider », prévient 2 pieds 2 roues.

Informations pratiques : pour davantage d’informations sur cette balade à vélo à Toulouse, il est possible de contacter l’association 2 pieds 2 roues sur ses réseaxu sociaux ou au 05 34 30 94 18