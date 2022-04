Un tirage au sort pour tester le téléphérique de Toulouse en avant-première

L’opérateur des transports en commun de Toulouse, Tisséo, s’apprête à lancer l’exploitation commerciale du téléphérique au sud de la Ville rose.

L’opérateur des transports en commun de Toulouse s’apprête à lancer l’exploitation commerciale du téléphérique au sud de la Ville rose. ©Tisséo Collectivités

Le chantier du téléphérique de Toulouse est terminé. Le service Téléo fait actuellement l’objet d’une marche à blanc. « C’est-à-dire que nous faisons rouler les cabines sans voyageur, mais en configuration d’exploitation commerciale pour nous assurer que tout fonctionne bien. Cette opération permet de vérifier l’ensemble du système en conditions réelles, de procéder aux derniers ajustements et de contrôler la bonne application des procédures liées à ce nouveau mode de transport », explique l’opérateur de transports en commun.

C’est la dernière ligne droite avant le lancement. Le préfet pourra ensuite autoriser l’ouverture de Téléo au public. Ce sera le plus long téléphérique urbain de France. Il reliera, en 10 minutes, l’Oncopole à l’Université Paul-Sabatier en passant par le CHU Rangueil.

Tisséo n’a pas encore annoncé une date précise pour la mise en service du téléphérique. Il envisage tout de même une ouverture au public d’ici au mois de mai. En attendant une inauguration présentée comme “imminente” de Téléo, l’opérateur organise un tirage au sort pour permettre au grand public de tester le service en avant-première et faire une visite guidée. « Survolez la Garonne, admirez la vue panoramique et imprenable sur la chaîne des Pyrénées et sur l’agglomération toulousaine depuis la cabine Téléo. » Pour participer au tirage au sort, il faut s’inscrire sur un site dédié. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 4 mai.