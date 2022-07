Un obus découvert dans la Garonne en plein centre-ville de Toulouse

Des pompiers ont découvert un obus dans la Garonne, en plein centre-ville de Toulouse, durant un exercice de plongée jeudi 30 juin. Le dispositif est toujours à son emplacement. La navigation à proximité est interdite.

Des pompiers ont découvert un obus dans la Garonne, en plein centre-ville de Toulouse, durant un exercice de plongée jeudi 30 juin. (Image d’illustration CC BY-NC-ND David McKelvey)

L’exercice est coutumier, mais il a pris une tournure exceptionnelle. Alors qu’ils s’entraînaient à la plongée dans la Garonne, au niveau de la prairie des Filtres en plein centre-ville de Toulouse, des pompiers sont tombés sur un obus, durant l’après-midi du jeudi 30 juin.

Le service de déminage a été contacté et s’est rendu sur place. Il a estimé que la découverte ne présente aucun risque. La décision a donc été prise de laisser l’obus où il se trouve, au fond de la Garonne, pour l’instant. Le service de déminage reviendra ultérieurement pour s’en occuper.

En attendant et par précaution, la préfecture de la Haute-Garonne à décider de prendre un arrêté prévoyant que « la navigation est interdite dans un périmètre de 25 mètres autour de la bouée matérialisant l’emplacement d’un obus découvert au fond de l’eau et situé à proximité de la prairie des Filtres à environ dix mètres de la berge et 200 mètres en amont du pont Neuf ».

Des obus découverts à Toulouse

La découverte de l’obus par les pompiers de Toulouse au fond de la Garonne revêt un caractère insolite, mais elle n’est pas exceptionnelle. Après tout, la ville a fait l’objet de bombardements durant la Seconde Guerre mondiale. Un dispositif similaire a été trouvé l’an dernier dans une zone de travaux proche du centre des finances publiques du Mirail. Un autre a été repéré sur le site des anciennes halles Latécoère à Montaudran en 2019. Et l’année précédente, un obus a été découvert durant le chantier des ramblas de Jean-Jaurès.