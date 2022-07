Un acteur de l’avion à hydrogène s’installe à l’aéroport Toulouse-Blagnac

La société californienne Universal Hydrogen choisit Toulouse pour installer son siège européen et un centre de recherche et développement.

L’avion d’essai ATR 72 d’Universal Hydrogen. Crédit photo : Business Wire – Universal Hydrogen

Un nouvel acteur de la course à l’hydrogène dans le secteur aérien s’installe dans la Ville rose, la capitale de l’aéronautique européenne. La société américaine Universal Hydrogen choisit d’installer son siège européen et un centre de recherche et développement à l’aéroport de Toulouse-Blagnac.

« L’Union européenne a joué un rôle de premier plan dans le développement de l’hydrogène en tant qu’option de décarbonisation à court terme pour les applications de transport, y compris l’aviation », note Pierre Farjounel, directeur général Europe d’Universal Hydrogen. « C’est l’une des principales raisons pour lesquelles nous avons choisi d’avoir une empreinte européenne significative pour Universal Hydrogen. »

Faire voler des avions régionaux avec de l’hydrogène

Cette startup basée en Californie à l’ambition de décarboniser « l’aviation par l’adoption de l’hydrogène comme carburant universel », comme elle l’annonce dans un communiqué. Elle veut faire voler des avions régionaux, de maximum 80 places, d’ici à 2025, avec des capsules, d’hydrogène gazeux ou liquide. Elle développe aussi un kit de conversion pour équiper ces avions, un groupe motopropulseur hydrogène-électrique compatible.

Universal Hydrogen s’est installé dans hangar B16 de l’aéroport de Toulouse-Blagnac. Construit dans les années 1940, il a notamment été « occupé par Airbus pendant le développement du Guppy et de la Caravelle. Après l’ouverture de l’actuel aéroport de Toulouse-Blagnac en 1953, le hangar a été modifié, surélevé et divisé en deux parties distinctes dans les années 1960 », comme le rappelle la société californienne.

C’est là que la société a présenté son avion d’essai. Il s’agit d’un ATR 72 qui sera utilisé pour le développement du kit de conversion et les expériences de manipulation opérationnelle du module hydrogène. Son premier vol est prévu pour la fin de l’année.