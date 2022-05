“Ultra violet”. Quelle place pour le TFC, un club de foot dans une ville de rugby ?

Le cinquième épisode d’ “Ultra violet”, la websérie sur le TFC; s’intéresse à l’intérêt des habitants de la Ville rose pour le club.

Crédit photo : wikimedia commons – CC BY SA Laurie Laberinto

« La première fois que je suis allé chez le coiffeur à Toulouse, il ne savait même pas qu’on jouait l’après-midi. Le chauffeur de taxi non plus. Et là, je me suis dit qu’il y a un problème », raconte Olivier Jaubert, le directeur général du TFC, dans d’ “Ultra violet”, la websérie sur club. Le cinquième épisode, titré “La Ville rose”, est en ligne depuis la soirée du mercredi 4 mai sur les comptes en ligne d’Ulyces et partagé par le TFC.

Ce programme est produit par Ulyces, un média nouvelle génération qui sait très bien jouer avec le storytelling et applique à merveille les codes du cinéma. Il annonce cumuler en moyenne 90 millions de vues par mois sur Facebook, Instagram, TikTok, YouTube et Twitter. Cette série, qui est également un véritable outil marketing, montre le renouveau du club de la Ville rose.

“Ultra violet” : la Ville rose et le TFC

En douze minutes, l’épisode cinq d’ “Ultra violet” se penche sur l’intérêt porté par les habitants de Toulouse pour le TFC. « L’identité du TFC, d’abord, c’est d’être une équipe de foot dans une ville de rugby. Donc par définition, c’est une identité incertaine puisqu’elle est minoritaire. En même temps, c’est peut-être ça son identité profonde : être un village à l’intérieur du village », estime Vincent Duluc, grand reporter pour le quotidien sportif L’Équipe.

Chaque épisode d’ “Ultra violet” s’intéresse à un sujet sur le TFC. Le premier a été dévoilé samedi 19 février. Titré “Le jeu”, il montre comment les Violets ont changé depuis la descente en Ligue 2 et l’arrivée de Damien Comolli à la présidence du club. Sont venu ensuite “la famille, “la différence” et “la ferveur”.