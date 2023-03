Trois ans d’arrêt pour la ligne 2 du tramway reliant Toulouse à l’aéroport

La ligne deux du tramway (T2) qui relie actuellement le centre de Toulouse jusqu’à l’aéroport de Blagnac sera mise à l’arrêt dès cet été. Et ce, pendant trois ans. L’objectif est de convertir ce mode de transport en une “Ligne Aéroport Express” dans le cadre du projet mobilités de l’agglomération toulousaine. Explications.

La ligne de tramway 2 (T2) cessera de circuler entre Toulouse et l’aéroport cet été. CC Gyrostat (Wikimedia, CC-BY-SA 4.0)

Tisséo l’avait annoncé. La ligne de tramway T2 qui relie le centre-ville de Toulouse à l’aéroport de Blagnac cessera de fonctionner cet été. Les dates précises de son arrêt ne sont, pour l’heure, pas officielles. Mais Tisséo assure qu’elles seront communiquées prochainement. De même que les détails du dispositif provisoire mis en place pour assurer la liaison jusqu’au terminus, le temps des travaux. Car le tramway ne redémarrera pas avant trois ans. Le quotidien de milliers de passagers sera donc impacté.

Pourquoi l’arrêt de la ligne 2 de tramway ?

L’arrêt de la ligne T2 s’inscrit dans le cadre du projet mobilités voté par Tisséo il y a plus de cinq ans. Celui-ci comprend de grands chantiers qui modifient drastiquement le schéma du réseau de transports en commun de l’agglomération toulousaine. Notamment la création de la troisième ligne de métro (ligne C), la mise en service du téléphérique urbain Téléo et la connexion de la ligne B entre Ramonville et l’Institut national polytechnique de Toulouse (INPT). Mais aussi, le projet de mise en place d’une “Ligne Aéroport Express“, sous forme de “navette-tramway”, entre Toulouse et l’aéroport, à l’horizon 2030.

Augmenter la fréquence de passage du tramway

La Ligne Aéroport Express « utilisera les infrastructures de l’actuel tramway T2 pour relier l’aéroport en moins de six minutes. Elle offrira une correspondance à la troisième ligne de métro et au T1 à la nouvelle station “Jean Maga” », située entre Ancely et Servanty Airbus, indique la Métropole. La circulation de cette “navette-tramway” permettra en outre d’augmenter la fréquence de passage des rames. Les arrêts seront desservis toutes les cinq minutes, contre 15 minutes aujourd’hui. « Cette ligne ultra performante sera une opportunité pour les entreprises de la zone aéroportuaire d’être mieux desservies et pour les salariés de réduire leur temps de trajet domicile emploi », termine la collectivité.