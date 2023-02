Tristan et Isolde au Théâtre du Capitole, il ne reste plus que quelques places

Les dernières places pour assister à Tristan et Isolde s’arrachent. Il faut se dépêcher pour assister à la représentation au Théâtre du Capitole.

Tristan et Isolde a lieu au Théâtre du Capitole à Toulouse. © Patrice Nin

La pièce d’opéra de Richard Wagner “Tristan et Isolde“, en représentation au Théâtre National du Capitole jusqu’au 7 mars, est victime de son succès et il ne reste plus que quelques places disponibles. Il ne faut donc pas traîner et faire vite pour assister au spectacle.

Le mythe de Tristan et Isolde retrouve l’affiche de l’Opéra National du Capitole, labellisé “opéra national en région“. Ce dernier confie la résurrection de la légendaire production de Nicolas Joel (2007) à la distribution qui avait triomphé il y a trois ans dans Parsifal. Le grand chef allemand Frank Beermann, ainsi que Sophie Koch et Nikolai Schukoff, qui font des débuts attendus dans les rôles-titres, révèlent l’extraordinaire défi que représente le chef d’œuvre de Wagner.

Tristan et Isolde, une œuvre sans comparaison possible

«Dans le domaine lyrique, c’est tout simplement la plus belle partition d’orchestre qui soit. Sa richesse polyphonique et expressive est infinie. Wagner a tout laissé en plan pour se plonger dans ce nouveau projet, dont il savait lui-même que ce serait du jamais vu, du jamais entendu. Tristan ne prolonge rien, il naît ex nihilo. Ici, le péché, la damnation, la rédemption ne l’intéressent pas, rien d’abstrait, juste l’amour. Tristan est intime de bout en bout, l’émotion de l’homme Wagner est omniprésente», déclare le chef d’orchestre allemand Frank Beerman dans un communiqué de presse.

Frank Beerman de poursuivre: «L’investissement émotionnel exigé par cette œuvre est très difficile à soutenir, tous les chefs le disent : on n’en ressort pas indemne. Cette production sera mon quatrième Tristan. Je me souviens encore de ma première fois : cinq minutes avant le début de la représentation, je ne savais absolument pas comment – et si – j’y arriverais. C’est l’Everest… Il faut de l’expérience, j’ai appris à distribuer l’énergie sur la longueur et à contrôler l’émotion. Aujourd’hui, à la perspective de diriger Tristan, je ressens avant tout une joie intense : plonger dans cette musique suscite une véritable ivresse.»