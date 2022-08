Travaux dans le secteur de l’Ormeau pour la 3e ligne de métro

Les travaux dans le secteur de l’Ormeau, à Toulouse, se poursuivent cette semaine du 22 août 2022. Il s’agit toujours du déplacement des réseaux souterrains en amont de l’aménagement de la 3e ligne de métro.

Le plan de la zone d’intervention du secteur de l’Ormeau à partir du 22 août, communiqué par Tisséo Ingénierie et Toulouse Métropole.

C’est une nouvelle phase qui devrait s’avérer plus tranquille pour les riverains. Les travaux du secteur de l’Ormeau se poursuivent cette semaine du 22 août 2022, mais cette fois, plus de travaux nocturnes ni de ronde de déviations.

« La circulation automobile à double sens, les accès riverains et cheminements piétons seront maintenus pendant toute la durée des travaux » rassure Tisséo Ingénierie. Sauf aléas climatiques ou techniques, les travaux ne devraient pas durer plus d’une semaine à l’Ormeau.

Cette phase tout du moins, puisqu’il y en avait d’autres les semaines précédentes, et il y en aura de nouvelles les semaines suivantes. En effet, ces opérations s’inscrivent dans le grand chantier de la troisième ligne de métro. Il s’agit du déplacement des réseaux souterrains : gaz, télécom, électricité

La zone d’intervention se situe sur la route de Revel, juste avant la place de l’Ormeau, en direction de l’avenue Antoine de Saint Exupéry.

Des travaux qui ne concernent pas que le secteur de l’Ormeau

D’autres secteurs que celui de l’Ormeau sont également concernés par les travaux, comme le rappelle Toulouse Métropole ou le Journal Toulousain.

Depuis le 1er août, c’est aussi le cas de Montaudran, pour une durée de pas moins de neuf semaines. Le secteur de François Verdier est également concerné, ce qui entraîne la déviation des Linéo 1 et 8 entre le 4 juillet et le 26 août. Des perturbations ont aussi lieu dans le secteur Marengo, derrière l’arche et au niveau des arrêts de bus, jusqu’à la mi-septembre. Enfin, à Colomiers et Blagnac, des quartiers sont également impactés.

D’autres phases de travaux continueront d’être annoncées dans les semaines à venir.