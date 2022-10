Toussaint. Des « cimetières sans pesticide » à Toulouse

À l’approche de la fête de la Toussaint, mardi 1er novembre, la Mairie de Toulouse défend des « cimetières sans pesticide ».

À l’occasion de la Toussaint, mardi 1er novembre, les cimetières de Toulouse vont recevoir les proches des personnes décédés venues fleurir leur tombe. Les visiteurs pourront constater, par endroits, la présence de petites herbes et d’herbes hautes.

Des herbes dans les cimetières de Toulouse à la Toussaint

Cela « ne signifie en aucun cas un manquement dans l’entretien des cimetières », fait savoir la municipalité toulousaine. « La présence de la flore est un phénomène naturel et sain qui correspond à une nouvelle approche d’entretien de Toulouse Métropole. »

« Depuis le 1er janvier 2019 et dans le cadre du passage au “zéro phyto”, les cimetières de Toulouse sont entretenus sans produit chimique », selon la Mairie. « Tout traitement chimique a inévitablement un impact sur l’environnement. Il pollue les eaux de surface et souterraines, il détruit les organismes du sol, il a des conséquences néfastes sur la faune et la flore. »

Des techniques alternatives

« Les équipes des espaces verts en charge de l’entretien des grands cimetières Terre Cabade, Rapas et Cornebarrieu, ainsi que les responsables des huit cimetières de quartiers, utilisent des techniques alternatives : tonte et arrachage manuel des végétaux, paillage et ensemencement préventifs… La taille des végétaux est assurée cinq fois par an dans chacun des onze cimetières toulousains », détaille la municipalité toulousaine.

Par ailleurs, dans le cadre des actions de lutte contre la prolifération des moustiques, l’ensemble des cimetières a été doté de bacs contenant du sable pour permettre aux usagers d’en remplir pots et coupelles et ainsi prévenir la formation de gîtes larvaires.

Informations pratiques : pour en savoir plus sur l’ouverture des cimetières pour la Toussaint, rendez-vous sur le site de la Mairie.