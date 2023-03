Tournoi des Six Nations. Déclaré forfait, Ange Capuozzo se prononce

La Fédération italienne de rugby annonce qu’Ange Capuozzo, joueur du Stade Toulousain, est forfait pour le reste du Tournoi des Six Nations à cause d’une blessure. Ce dernier s’est exprimé sur ses réseaux sociaux.

L’international italien et arrière du Stade Toulousain Ange Capuozzo. Crédit photo : Stade Toulousain

Fin de parcours. Blessé à l’épaule gauche, Ange Capuozzo, arrière du Stade Toulousain et du XV italien, ne pourra pas jouer les dernières journées du Tournoi des Six Nations avec la Squadra. La Fédération italienne de rugby a annoncé la mauvaise nouvelle à travers un communiqué publié dans l’après-midi du lundi 6 mars.

« Compte tenu de la persistance des symptômes douloureux à l’épaule gauche et dans le but de permettre au joueur de poursuivre le processus de rééducation en toute tranquillité et avec les temps nécessaires à une récupération complète, le staff technique et le staff médical de l’Italie ont convenu avec l’athlète de ne pas procéder à sa réintégration dans le groupe pour les deux dernières journées du Tournoi des Six Nations », explique la Fédération italienne de rugby.

En revanche, il n’y a aucune information sur le temps nécessaire à la récupération de l’international italien de 23 ans.

La Fédération s’est voulue optimiste

Arrivé au Stade Toulousain en provenance de Grenoble durant le dernier mercato estival, l’arrière Ange Capuozzo joue pour le compte de l’Italie de ses grands-parents. Il s’est blessé samedi 25 février face à l’Irlande au Tournoi des Six Nations. Il a pu terminer le match, perdu 20 à 34, mais une fin de tournois anticipée pour l’Isérois de 23 ans a rapidement été évoquée dans la presse.

La Fédération italienne s’était voulue rassurante dans un premier temps. Elle envisageait un retour « en vue des quatrième et cinquième journées ». Ce qui n’aura finalement pas lieu. Le forfait de ce petit génie du rugby est une mauvaise nouvelle.

« Je serai à 100% avec eux, même à distance », Ange Capuozzo

Ange Capuozzo a publié un message à destination des supporters sur les réseaux sociaux : « Merci à tous pour vos messages et vos pensées. Je dois retourner à Toulouse pour commencer à récupérer de la blessure qui m’empêche de terminer le Tournoi des Six Nations avec l’Italie. Je serai à 100% avec eux, même à distance, et je serai leur premier fan. Forza Italia »