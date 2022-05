Tour Occitanie : le recours contre le permis de construire devant le tribunal ce vendredi 20 mai

Alors que le permis de construire de la tour Occitanie avait été délivré en 2019 par la Mairie de Toulouse, le tribunal administratif étudiera son recours en annulation, déposé par plusieurs associations et des riverains, ce vendredi 20 mai.

©-Luxigon

Et si l’épopée de la Tour Occitanie était enfin terminée ? Déposé en 2019, le permis de construire du bâtiment fait l’objet d’un recours en annulation, porté par plusieurs associations. Celui-ci doit être examiné par le tribunal administratif de Toulouse ce vendredi 20 mai. Pour rappel, le projet mené par la Compagnie de Phalsbourg, vise à ériger une tour de 150 mètres de haut, le long du canal du Midi, entre la gare Matabiau et la médiathèque de Toulouse.

Un projet très contesté…

Pour les initiateurs du recours en annulation, à savoir les associations Non au gratte-ciel, Droit au logement 31, les Amis de la Terre Midi-Pyrénées, France Nature Environnement Midi-Pyrénées et trois riverains, la Tour Occitanie soulève à elle-seule plusieurs problématiques. Celles de la gentrification, de la pollution visuelle, du manque de concertation lors de l’élaboration du projet, des problèmes en sous-sol, sans oublier l’importante empreinte carbone de cette construction et les nombreux problèmes de circulation qu’engendreraient les travaux dans le centre-ville.

Déjà déboutées de leur demande d’annulation d’une délibération du Conseil de Toulouse Métropole autorisant une simplification des règles d’urbanisme imposées au projet, les associations tentent par cet ultime recours visant le permis de construire d’empêcher la construction de la Tour Occitanie. Élément phare du projet plus large qu’est celui du Grand Matabiau Quais d’Oc, le bâtiment devrait être composé de 38 étages de bureaux, de logements, de commerces, d’un hôtel et d’un restaurant panoramique.