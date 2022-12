La tour de contrôle de l’aéroport de Tours délocalisée à Toulouse-Blagnac

À partir de 2024, les avions qui décollent et atterrissent à l’aéroport de Tours seront contrôlés depuis Toulouse-Blagnac, à 500 kilomètres de là. C’est une première en France, mais pas en Europe.

À partir de 2024, les avions qui décollent et atterrissent à l’aéroport de Tours seront contrôlés depuis Toulouse-Blagnac. Photo d’illustration. CC BY NC ND / Rémy Demangeot

Les avions qui décollent et se posent à l’aéroport de Tours, en Indre-et-Loire, dans le Centre-Val de Loire, seront contrôlés depuis la zone aéroportuaire de Toulouse-Blagnac, en Haute-Garonne à partir de 2024. L’information a été révélée par la Direction générale de l’aviation civile (DGAC) à nos confrères de France Bleu Touraine lundi 12 décembre.

Une tour de contrôle digitale à l’aéroport de Tours

Pour que les mouvements d’avions de l’aéroport de Tours puissent être contrôlés depuis Toulouse, à 500 kilomètres de distance, une tour de contrôle digitale va être construite. Elle sera équipée de 18 caméras sur une sorte d’antenne d’une vingtaine de mètres de haut. Les contrôleurs Toulousains devraient ainsi avoir la même vue que s’ils étaient sur place à Tours.

Le système de visualisation sera fourni par une société autrichienne, Frequentis. Et pour éviter une rupture de connexion entre la tour de contrôle digitale et le Sud-Ouest, tout va être doublé. Il y aura ainsi deux opérateurs internet et deux arrivées de câbles physiques pour la fibre optique. Le dispositif devrait être opération en 2023, mais ne sera mis en service que l’année suivante.

Un projet pour contrôler cinq aéroports depuis Toulouse-Blagnac

La création d’une tour de contrôle digitale est une première en France. En revanche, un tel dispositif existe déjà dans d’autres pays en Europe. C’est notamment le cas dans les pays nordiques, en Angleterre, ou encore en Belgique.

L’initiative a été lancée en 2021 par la Direction des services de la navigation aérienne (DSNA) et la DGAC. Il s’agit du projet Remote Tower Center (RTC). Il doit permettre de contrôler, à distance depuis Toulouse-Blagnac, jusqu’à cinq aérodromes régionaux. Celui de Tours sera le premier. Pour la direction de l’aéroport tourangeau, cette tour est une garantie du maintien de l’activité du site, qui a été remise en question au moment du départ de la base militaire l’an dernier.