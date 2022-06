Toulouse : Et si votre maison servait de décor dans un film ?

Le Bureau des Tournages, qui collabore avec des professionnels de l’industrie cinématographique du monde entier, est à la recherche de biens d’exceptions dans la métropole de Toulouse pour servir de décors à de nouveaux films, séries ou clips. Pourquoi pas le vôtre ?

Lumière, caméra, action. Le Bureau des Tournages de Toulouse Métropole vous offre l’opportunité de voyager à Hollywood, tout en restant chez vous. L’agence toulousaine, qui collabore depuis 2016 avec des professionnels de l’industrie cinématographique et audiovisuelle au niveau international, est à la recherche de nouveaux décors originaux dans les 37 communes de la métropole de Toulouse.

Maisons, châteaux, appartements insolites, espaces naturels, manoirs, caves, corps de ferme, hangars industriels… Tous les propriétaires de « lieux susceptibles d’accueillir un tournage de films, de clips ou de séries télévisées », sont appelés à candidater, souligne l’agence.

Comment déposer sa candidature ?

Le Bureau des Tournages a mis en place un espace numérique dédié sur le site de l’office du tourisme de Toulouse. Un lien permet d’accéder facilement au formulaire intitulé “proposer un décor”.

Ici, les personnes intéressées sont invitées à renseigner le nom du décor, indiquer s’il est public, ou privé, puis y ajouter au minimum trois clichés représentatifs. L’adresse du bien doit également être mentionnée et sa superficie indiquée. Enfin, un espace “descriptif” permet d’ajouter quelques informations détaillées sur le lieu.

Coopérations avec les mairies de la métropole de Toulouse

La démarche est réalisée en « coopération avec les 37 communes de la métropole », explique le Bureau des Tournages, qui ajoute avoir pris contact avec les mairies concernées afin qu’elles encouragent les particuliers à proposer leurs biens à la location.

« Le nombre de tournages est en constante augmentation sur le bassin toulousain, qui a accueilli 215 projets en 2021 », insiste l’agence. Parmi eux : “Le cours de la vie”, réalisé par Frédéric Sojcher, avec Agnès Jaoui, Jonathan Zaccaï et Géraldine Nakache, ou encore une publicité pour un célèbre constructeur automobile. « Ces productions assurent le rayonnement de la métropole et des retombées économiques directes importantes sur le territoire : dépenses en restauration, hôtellerie, prestations techniques, locations de décors, de véhicules, de matériel, recrutements en local de techniciens, comédiens et figurants…», termine le Bureau des Tournages.