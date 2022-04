Toulouse : 1 479 votes annulés au premier tour de la présidentielle

Tous les votes du bureau 130, situé dans l’école Fontaine Bayonne à Toulouse, exprimés pour le premier tour de la présidentielle, ont été annulés par le Conseil constitutionnel. En cause ? Une différence de résultats sur deux documents officiels.

CC BY-SA 4.0 Aeroceanaute.jpg

1 479 votes ne seront finalement pas comptabilisés pour le premier tour de la présidentielle à Toulouse. C’est la plus importante annulation de votes que le Conseil constitutionnel a eu à décréter pour ce scrutin, à l’échelle nationale. Et pour cause, ces bulletins ont été enregistrés dans le plus gros bureau de vote de la Ville rose. 1 920 habitants y sont inscrits sur les listes électorales. Et 1 504 se sont déplacés ce dimanche 10 avril pour remplir l’urne du bureau 130, situé à l’école Fontaine Bayonne.

La journée a ainsi été intense pour les assesseurs et les scrutateurs, comme en témoigne Thomas Pedoussaut, président du bureau en question, sur Twitter :

Je ne commence que maintenant à émerger d’un tunnel de 24h absolument incroyable.



J’étais hier président d’un bureau toulousain de 1920 inscrits où nous avons vu passer au total 1504 électeurs. 1/n — Thomas Pedoussaut (@tpdt) April 11, 2022

Un défilé d’électeurs ininterrompu durant toute la journée, qui a pris fin à 20h. Heure à laquelle le dépouillement des 1 504 enveloppes et le comptage des 240 pages d’émargements ont pu commencer. ” A priori, pas d’erreur! ” se félicite Thomas Pedoussaut, qui termine le récit de ce 10 avril 2022 en s’avançant peut-être un peu trop: “Cette fois-ci, aucune attente pour déposer les PV et autres éléments. “Mission accomplished” (Sic), 1 504 électeurs ont vu leur vote comptabilisé sincèrement.”

L’erreur est humaine

Mais, à l’issue du premier tour, la Commission départementale de recensement relève “des discordances importantes et inexpliquées entre les chiffres inscrits dans le procès-verbal retraçant les résultats et ceux figurant dans les feuilles de dépouillement“. “Une erreur humaine”, justifie la Mairie, responsable de l’organisation de l’élection. L’importance du nombre d’inscrits sur ce bureau de vote implique un dépouillement sur deux tables différentes, chacune disposant d’une feuille de résultats et de deux doubles à transmettre à l’administration (mairie et préfecture). “C’est lors de l’envoi des copies à la préfecture que la mairie a transféré deux fois les résultats de la même table”, précise Sacha Briand, adjoint au maire de Toulouse, chargé des élections.

Le Conseil constitutionnel n’étant pas en mesure d’exercer son contrôle sur la régularité des votes, il a donc décidé d’annuler l’ensemble des suffrages exprimés dans ce bureau, soit 1 479 (25 bulletins nuls). Un événement qui n’est pas rare mais qui marque ici par son ampleur. Toutefois, la mairie estime que “cela n’a pas d’incidence sur les résultats“. Sacha Briand, assure que “des dispositions complémentaires seront évidemment prises pour le second tour !”

Car, indirectement, le nombre trop important d’électeurs sur un même bureau serait responsable d’une telle erreur, deux tables de dépouillement ayant dû être déployée. Comme le rappelle Thomas Pedoussaut, “les préfectures recommandent en effet 800 à 1 000 inscrits par bureau”. Or, un phénomène citoyen inexpliqué est venu gonfler les listes électorales. “470 nouveaux électeurs se sont inscrits en janvier-février 2022 sur ce bureau“, constate le président du bureau 130. “Nous n’avons jamais connu cela”, confirme Sacha Briand. Les redécoupages des circonscriptions électorales étant réalisés l’été pour être effectifs au 1er janvier, ceux-ci n’ont pas encore été pris en compte. Les assesseurs et scrutateurs devront donc redoubler de vigilance lors du second tour.