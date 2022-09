Toulouse : voici des idées d’activités pour ce week-end

Le Journal Toulousain vous propose quatre idées d’activités pour ce week-end du 9 au 11 septembre à Toulouse. Vous pourrez notamment faire le plein de bonnes affaires à la Grande braderie, fêter les 10 ans du magazine Clutch, découvrir des expos photos ou danser au musée des Abattoirs.

Le retour de la Grande braderie de Toulouse

La Grande braderie de Toulouse fait partie des activités de ce week-end Crédit photo : licence pixabay – CC JamesDeMers

C’est l’occasion de dénicher des promotions, d’étoffer sa garde-robe et surtout de se faire plaisir. La Grande braderie de Toulouse, organisée par la mairie, la Métropole, la CCI et la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Haute-Garonne, est de retour ce week-end. Jusqu’au samedi 10 septembre, les fans de shopping vont ainsi pouvoir faire le plein de bonnes affaires dans la Ville rose. Près de 1000 commerçants prennent part à cet « événement commercial incontournable du centre-ville ».

Comme lors de chaque édition, ils exposeront certains de leurs articles en plein air devant leurs boutiques. Le centre-ville sera d’ailleurs rendu piéton pour l’occasion. Cette année, c’est la dixième édition de la Grande braderie de Toulouse. Pour célébrer cet anniversaire, un programme festif est prévu : spectacles de magie, défilé ou encore animations musicales. Plusieurs groupes seront en effet présents. Il y a aura notamment parmi eux Little Marching band, Roulotte de printemps, Band’à Gérard et Macadam Farmer. Ambiance garantie pour votre journée shopping !

Infos pratiques : Grande braderie de Toulouse, jusqu’au samedi 10 septembre de 11h à 20h, hypercentre de Toulouse.

Le magazine Clutch fête ses 10 ans ce week-end

Clutch proposera plusieurs activités lors de sa soirée ce week-end à Toulouse Crédit photo : Halle de la Machine

Il célèbre aussi son anniversaire. Le magazine culturel gratuit Clutch a vu le jour en 2012. Pour ses 10 ans et la sortie de son 100e numéro, il organise une grande soirée Clutcho’ à la Halle de la Machine ce dimanche 11 septembre. Le programme sera riche : défilés de mode avec United Souls et La Clef des Charmes, expositions, projections en plein air avec le festival Cinespaña, ateliers participatifs, espace d’expression libre, performances avec Marabyliane et le Kalinka…

Des animations musicales et concerts vous attendent également. Les artistes et groupes Ekyoz, Vega, Houba, Mr Boom, DJ Popissimo et Kaudrakrom seront sur scène. Un village artistique, où vous pourrez découvrir plusieurs créateurs locaux, prendra aussi place à la Halle de la Machine. Enfin, il sera possible de voir en déambulation Astérion le Minotaure et de dire au revoir à Long Ma le cheval-dragon. Ce sera en effet le dernier jour de la créature géante à la Halle de la Machine.

Infos pratiques : soirée Clutcho’, dimanche 11 septembre de 15h à 23h, Halle de la Machine au 3 Avenue de l’Aérodrome de Montaudran à Toulouse, gratuit.

Le festival manifestO revient à Toulouse

Le festival ManifestO s’installera place Saint-Pierre la semaine prochaine © Jacques Sierpinski ManifestO

Avis aux passionnés de photographie. Le festival ManifestO revient à Toulouse pour une durée de trois semaines dès ce vendredi 9 septembre. C’est encore une édition anniversaire puisque l’événement fête ses 20 ans. D’ailleurs, une exposition rétrospective sera à découvrir à la Fondation Espace Écureuil pour l’Art Contemporain, une semaine avant l’ouverture officielle du festival. Le vernissage a lieu ce vendredi à 18h30.

Du nom de “20 ans ! Rétrospective”, cette exposition reviendra sur l’évolution de la manifestation, les rencontres et les artistes exposés au travers de photos et vidéos des différents lieux investis par ManifestO. Samedi, les organisateurs du festival vous donnent rendez-vous à la médiathèque de Tournefeuille à partir de 15h pour le vernissage d’une exposition du photographe hongrois André Kertész. Mais avant, Matthieu Rivallin fera une présentation du fonds Kertész et de la Médiathèque du patrimoine et de la photographie.

Infos pratiques : festival ManifestO, vendredi 9 septembre à partir de 18h30 à la Fondation Espace Écureuil pour l’Art Contemporain et samedi 10 à 15h à la médiathèque de Tournefeuille, accès aux expositions et événements libre et ouvert à tous.

Les soirées Electro Alternativ ce week-end

Plusieurs DJ seront à l’affiche lors du festival (illustration). Crédit photo : extranoise (Wikimedia Commons) / CC BY-SA 2.5.

Il vient tout juste de débuter pour le plus grand bonheur des amateurs de musiques électroniques. Le festival Electro Alternativ est de retour pour faire bouger les lieux culturels emblématiques de la Ville rose pendant 15 jours. Les organisateurs de l’événement vous ont concocté de nombreuses soirées lors desquelles vous pourrez à loisir danser et taper du pied, à commencer par ce vendredi 9 septembre au Bikini.

Dans la salle de concert mythique, vous pourrez découvrir ou redécouvrir sur scène Imanu, Flava D, Skream en b2b avec Thys et 6:AM. Le lendemain, une seconde soirée est prévue au Bikini. Il y aura notamment Irène Drésel, Paloma Colome et Bérengère. Mais samedi, il ne faudra surtout pas manquer la venue de Ben Klock. Les organisateurs ont effectivement invité le DJ de techno et de minimale allemand à se produire au musée des Abattoirs. Miley Serious et Seven Kyoto seront également sur scène ce soir-là.

Infos pratiques : Electro Alternativ, vendredi 9 septembre au Bikini de 00h à 5h30 et samedi 10 septembre aux Abattoirs de 18h30 à 23h, billets en vente sur le site de l’événement.