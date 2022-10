Toulouse. Visites du chantier du drakkar le plus rapide du monde

Le samedi 29 octobre, il sera possible à Toulouse de visiter le chantier naval du drakkar le plus rapide du monde. Le collectif Bátar à l’origine du projet ouvre ses portes de 14h à 19h30. Le rendez-vous est donné aux Cales de Radoub, site classé au patrimoine mondial de l’Unesco.

Deux drakkars ont déjà été construits par le collectif Bátar, et le troisième est en construction aux Cales de Radoub. Crédit photo: ©Bátar

« Orkan sera le drakkar le plus rapide du monde. Nous nous basons sur des plans d’épaves de bateaux historiques Vikings, en y ajoutant une touche d’ingénierie toulousaine. » expliquait en 2021 Arnaud Huvelin, membre du collectif Bátar. Ce groupe de passionnés construit depuis 2015 ces navires vikings, avec à chaque fois un peu plus d’ambition.

Leur projet actuel : naviguer sur Orkan, leur drakkar conçu pour être le plus rapide du monde, et traverser l’Atlantique en 2024, de Toulouse à New-York. Alors que la phase de conception s’est terminée et que la construction du fameux drakkar a commencé, ils proposent ce samedi 29 septembre au public de venir visiter leur chantier à Toulouse, de 14h à 19h30.

Une journée à la rencontre des drakkars de Toulouse

Cette journée portes ouvertes comporte une visite guidée et des animations autour des drakkars et de la construction navale. Elle se déroule dans le cadre privilégié des Cales de Radoub, un site classé au patrimoine mondial de l’Unesco.

Deux autre drakkars, déjà construits par le collectif et sur lesquels ils ont mené des expéditions en Scandinavie, seront exposés. Bien sûr, il sera possible d’assister à la construction d’Orkan. Le navire fera 28 mètres de long, et devra traverser 8500 km, sur 8 pays, en 45 jours.

Informations pratiques : Journée Portes ouvertes Bátar. Visite du chantier naval des drakkars aux Cales de Radoub, 65 Allée des Demoiselles, Toulouse. Tarif : gratuit. Réservations en ligne.