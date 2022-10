Toulouse. Une vente de fripes d’automne, locales et vintage

Ce dimanche 9 octobre, deux entrepreneuses de Toulouse se sont associées pour organiser, en centre-ville, une vente d’automne de fripes vintage. Plus de 500 pièces, allant des années 50 aux années 90, qui ont toutes été chinées en Occitanie.

Les deux toulousaines se sont lancées dans la vente de fripes en ligne (illustration). Crédit photo : Myles Tan (Flickr) / CC BY-NC-ND 2.0.

Avis aux aficionados de vestes en tweed ou en velours, de petits cols roulés façon 70’s ou de chemisiers brodés. La mode vintage sera à l’honneur d’une grande vente de fripes organisée à Toulouse ce dimanche 9 octobre 2022. Ce sont deux entrepreneuses toulousaines (Baraque à Fripes et Les P’tites Pépées) qui sont à l’origine de l’évènement. Si elles font habituellement de la vente de fripes en lignes, elles s’associent aussi régulièrement pour des ventes éphémères.

Pour cette vente d’automne, plus de 500 pièces viennent fournir la collection. Les “seventies” sont les plus représentées, mais les vêtements vont des années 50 aux années 90. Des fripes vintage qui seront exposées dans le cadre élégant du salon Guerlain de Toulouse, entre le Capitole et Victor Hugo.

Des fripes chinées autour de Toulouse

« Toutes les pièces qui seront proposées à la vente ont été chinées en Occitanie, principalement en Haute-Garonne », promettent les entrepreneuses toulousaines, qui souhaitent ainsi réduire au maximum leur empreinte carbone. « Le marché de la seconde main est en plein essor (…). Le fait d’acheter vintage contribue à renforcer l’économie circulaire, à ne rien créer de neuf et ainsi à être le plus éco-responsable possible tout en ayant des pièces uniques avec un vrai bonus niveau mode et qualité, affirme Laura Lougarre, coorganisatrice de la vente de fripes à Toulouse. On peut vraiment dire que le vintage c’est l’avenir de la mode ! »

Informations pratiques : 10h-19h, accès Hôtel Albert 1er, 5 rue Kennedy.