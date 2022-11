Toulouse : une dégustation de vin à l’aveugle pour sensibiliser au handicap visuel

Le Centre de transcription et d’édition en braille de Toulouse organise une dégustation de vin à l’aveugle pour sensibiliser au handicap visuel ce 25 novembre. Les personnes voyantes et non-voyantes peuvent participer à cette soirée gratuite.

Cette dégustation de vin à Toulouse permettra de sensibiliser les voyants au handicap visuel @ licence Pixabay CC StockSnap

Une dégustation de vin à l’aveugle pour sensibiliser au handicap visuel ? C’est ce que propose le Centre de transcription et d’édition en braille de Toulouse (CTEB) dans le cadre des actions de sensibilisation aux handicaps de la marque Villes pour Tous de la Métropole.

Cette association, qui adapte, produit et vend des livres en braille depuis plus de 30 ans, organise en effet une dégustation de vin à l’aveugle ce vendredi 25 novembre à Toulouse. Le moyen de proposer « une sensibilisation et un partage festif » autour de la déficience visuelle.

Une dégustation de vin ouverte aux voyants et aux non-voyants

Que vous soyez voyants ou non-voyants, le CTEB vous promet une expérience « originale et malicieuse » avec cette dégustation à l’aveugle. Vous aurez effectivement pour mission de deviner les yeux bandés quelles combinaisons de vins et d’amuse-bouche vous seront servis.

Les personnes voyantes et non-voyantes seront ainsi « sur un pied d’égalité l’espace d’un repas », estime l’association. Une œnologue professionnelle sera toutefois là pour guider chacun d’entre vous. Vous pourrez également échanger avec vos voisins de table.

Cette soirée de sensibilisation au handicap visuel est gratuite

Lors de cette soirée de sensibilisation au handicap visuel, vous ne dégusterez pas uniquement du vin. Vous en apprendrez aussi plus sur les missions du Centre de transcription et d’édition en braille de Toulouse qui s’efforce de donner un meilleur accès à la littérature aux non-voyants.

Pour information, la dégustation aura lieu au restaurant le Rowing Club et débutera à partir de 19h. Cette soirée est gratuite, mais il faut s’inscrire en ligne pour y prendre part. Attention, le nombre de places est limité. En effet, 200 personnes pourront participer à cette dégustation.

Infos pratiques : dégustation de vin à l’aveugle au Rowing Club au 19 allées Alfred Mayssonnie à Toulouse le vendredi 25 novembre à partir de 19h. Gratuit. Réservation obligatoire.