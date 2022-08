Toulouse. Un nouveau parking relais du métro à Basso Cambo

Tisséo met en service lundi 29 août un nouveau parking relais à côté de la station de métro Basso Cambo, dans l’Ouest de Toulouse. Il est situé dans la ZFE de la Ville rose, mais les véhicules polluants y auront accès grâce à un passage autorisé sur l’avenue Paul-Ourliac et l’avenue du Mirail.

Tisséo met en service lundi 29 août un nouveau parking relais à côté de la station de métro Basso Cambo, dans l’Ouest de Toulouse. Photo d’illustration. Crédit photo : licence Pixabay – CC jarmoluk

Alors que la Zone à faibles émissions entre dans sa deuxième phase d’application le 1er septembre, Tisséo met en service lundi 29 août un nouveau parking relais juste à côté de la station de métro Basso Cambo, dans l’Ouest de Toulouse.

« Ce parc-relais est le 9e connecté avec le réseau de métro, de bus et de tram de Tisséo avec 780 places de stationnement proposées aux voyageurs. Il est composé, grâce à son extension, d’un parking en ouvrage de cinq étages (480 places) et de 300 places en surface », annonce l’opérateur de transports en commun dans un communiqué.

Un parking relais dans le ZFE de Toulouse

Le nouveau parking relais de Tisséo est situé dans la ZFE. « Les véhicules polluants y auront accès grâce à un passage autorisé sur l’avenue Paul-Ourliac et l’avenue du Mirail. Il permettra de favoriser le report modal en donnant un accès direct à la ligne A du métro, aux Linéo (L4 et prochainement L11) et à plusieurs lignes de bus, dont la 25, qui relie Colomiers et l’Oncopole, et le téléphérique Téléo entre Rangueil et Paul-Sabatier », précise encore Tisséo.

« Pour plus de confort, une nouvelle fonctionnalité vient compléter l’offre de services du P+R, un signal lumineux indique pour chaque place de parking au sein du parking silo, si elle est disponible (vert) ou occupée (rouge). Les lumières bleues correspondent aux places réservées aux personnes à mobilité réduite », selon TIsséo.