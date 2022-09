Toulouse, un haut lieu de la pétanque en France

Toulouse est la ville française comptant le plus de boulodromes permettant de joueur à la pétanque, devant Marseille, selon une étude de l’Insee. Une centaine de terrains permettent de pratiquer ce loisir dans la Ville rose. La cité phocéenne est troisième, derrière Reins.

Toulouse est la ville française comptant le plus de boulodromes pour jouer à la pétanque, devant Marseille, selon une étude de l’Insee. Photo d’illustration. Crédit photo : Bruno Buisson (wikimedia commons) CC BY-SA 4.0.

Oubliez Marseille et le Vieux port. Désormais, Toulouse est la ville française comptant le plus de boulodromes pour jouer à la pétanque. C’est ce que montre une étude réalisée par l’Insee et relayée par nos confrères de France 3.

La Ville rose compte 101 boulodromes, selon l’Insee. Parmi eux, 66 sont des terrains éclairés permettant de jouer à la pétanque jusqu’au bout de la nuit. Il y a aussi dix espaces couverts dédiés à ce loisir.

Marseille derrière Toulouse pour les terrains de pétanque

Derrière Toulouse, en deuxième place, Reins compte 86 lieux permettant de pratiquer la pétanque. Marseille n’occupe que la troisième place, avec 77 boulodromes.

La cité phocéenne est pourtant historiquement associée à ce sport. Après tout, elle accueille La Marseillaise, le plus grand concours international de pétanque au monde, dont la dernière édition s’est tenue du 3 au 6 juillet 2022. L’événement regroupe plus de 13 000 joueurs annuellement.

Dix-mille licenciés en Haute-Garonne

Il faut noter que la Haute-Garonne compte de nombreux adeptes de pétanque. « En 2019, avant la crise du Covid-19, on comptait plus de 12 000 licenciés », rappelle Raymond le Manach, président du comité départemental sur France 3. « Aujourd’hui, c’est un peu moins, aux alentours de 10 000. »

Après tout, la pétanque peut se pratiquer dès le plus jeune âge autant en ville qu’à la campagne.