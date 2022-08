Toulouse : le tramway reprend du service

Le tramway circule de nouveau à Toulouse ce mercredi 17 août 2022. En revanche, la ligne T1 reste interrompue. Les stations entre Ancely et MEETT ne seront pas desservies jusqu’au 26 août prochain.

C’est une bonne nouvelle pour les usagers du tramway à Toulouse. Il a effectivement repris du service à Toulouse ce mercredi 17 août 2022 après plusieurs semaines d’arrêt. Comme certains ont pu le remarquer, il était déjà en marche hier de 7h à 15h mais à vide. Les rames fonctionnaient en effet sans voyageurs « en vue de la reprise de la ligne T2 dans sa totalité », précisait Tisséo sur son site internet.

En effet, la ligne T2 dessert de nouveau tous ses arrêts. Mais la ligne T1 reste interrompue. Les stations entre Ancely et MEETT ne sont ainsi pas desservies jusqu’au 26 août prochain. Pour rappel, les deux lignes du tramway à Toulouse ont arrêté de circuler le 25 juillet dernier. En cause : la création d’un terminus partiel à Odyssud pour « mieux desservir la zone aéroportuaire et Blagnac ».

Des travaux pour renforcer la fréquence de passage du tramway

« La création d’un terminus partiel à Odyssud permettra de renforcer la fréquence de passage du tramway vers Blagnac et la zone aéroportuaire, soit 4 minutes 30 en heure de pointe au lieu de 9 minutes actuellement. L’augmentation de la fréquence répond à une demande croissante de déplacements, elle améliorera considérablement à terme les conditions de déplacements », souligne Jean-Michel Lattes, le président de Tisséo Collectivités et Tisséo Ingénierie.

Ces travaux s’inscrivent dans le cadre des aménagements prévus entre la future station de métro Blagnac – Jean Maga et l’aéroport Toulouse-Blagnac en vue de la création de la Ligne Aéroport Express (LAE). Cette dernière permettra de rejoindre l’aéroport en sept minutes (entre Jean Maga et Blagnac) et circulera sur

les rails du tram T2 existant.