Toulouse. Tony Parker annonce le deuxième Human Padel Open

T&T Padel, une agence sportive fondée par Tony Parker, Teddy Riner et Robin Haziza, a annoncé l’organisation à Toulouse de la 2ème édition du Human Padel Open. L’évènement sportif, réunissant les meilleurs joueurs et joueuses du monde, aura lieu du 12 au 18 juin 2023.

Le Human Padel Open a été créé en 2022 à Toulouse. Crédit photo : © World Padel Tour (archives).

Il avait été élu “meilleur hôte de la saison 2022 du circuit World Padel Tour”, l’année même de sa création. Le Human Padel Open revient pour une deuxième édition en 2023, du 12 au 18 juin, au Palais des Sports André-Brouat de Toulouse. Cette annonce a été faite le samedi 21 janvier par Tony Parker sur Canal +, qui sera le diffuseur exclusif de la compétition.

Le basketteur à la retraite est en effet l’organisateur, aux côtés de Teddy Riner et de Robin Haziza, de cet évènement sportif. Ils ont tous les trois fondé T&T Padel, une agence sportive française exclusivement dédiée au développement du padel.

Tony Parker annonce sa reconversion sportive après sa retraite au basketball ✅



Et autre exclu : le Human Padel Open aura lieu du 12 au 18 juin 2023 à Toulouse 😍 pic.twitter.com/cM63s8QV3H — CANAL+ Sport (@CanalplusSport) January 21, 2023

Toulouse, terre de padel

« La première édition fut couronnée de succès avec près de 12 000 spectateurs venus admirer les meilleurs

joueurs mondiaux dans une ambiance exceptionnelle, de nombreux partenaires engagés, une diffusion

dans plus de 150 pays et retransmis sur Canal+ en France et plus de 1 million de vues des highlights sur

Youtube », se félicite l’agence T&T Padel.

Pour le retour de l’Human Padel Open, le Palais des Sports André-Brouat de Toulouse sera aménagé pour atteindre une capacité de 4 200 places. Actuellement, cette compétition est la seule étape française du circuit international, le World Padel Tour.

Tony Parker, Teddy Riner et Robin Haziza expliquent que si la Ville rose a été choisie, c’est car l’Occitanie est une région qui contribue fortement au développement du padel en France. Il faut aussi dire que ce sport est encore en plein essor : 350 000 pratiquants ont été recensés dans l’Hexagone, soit une augmentation de +41% en 2022.