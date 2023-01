Toulouse. Le Théâtre de la Cité revisite “Oncle Vania” de Tchekhov

À partir du 10 janvier 2023, au Théâtre de la Cité (Toulouse), Galin Stoev remet en scène “Oncle Vania”, une pièce de théâtre d’Anton Tchekhov.

Crédit photo : © Marie Liebig / Théâtre de la Cité

L’artiste-directeur du Théâtre de la Cité s’est emparé de l’une des œuvres emblématiques de l’écrivain russe Anton Tchekhov. Galin Stoev livre ainsi une mise en scène contemporaine d'”Oncle Vania”. Les cinq premières représentations de cette pièce de théâtre seront données dans la semaine du 10 au 14 janvier.

Cet évènement, créé entre les murs du Théâtre de la Cité – Centre dramatique national Toulouse Occitanie, fera ensuite ses bagages pour la capitale. Les représentations continueront en février à l’Odéon – Théâtre de l’Europe.

Une pièce de théâtre classique revisitée à Toulouse

Galin Stoev situe la pièce de Tchekhov « dans un futur proche, dystopique, où après le collapse et l’effondrement du

système, de plus en plus de gens quittent les villes pour s’installer à la campagne, renouant avec la nature dans une

démarche respectueuse de l’environnement ». Mais, comme dans la version originale, les personnages de Tchekov sont mauvais, et leurs frustrations empêche tout vivre-ensemble.

Synopsis : Dans le domaine d’Oncle Vania, ce qui reste d’une famille éclatée se rassemble pour tenter de vivre ensemble et réinventer un futur commun. Chacun avec ses espoirs et ses frustrations, pour faire face à des questionnements aussi banals que métaphysiques : comment nos rêves d’autrefois deviennent nos propres accusateurs farouches ? Comment les sentiments poétiques et tendres qui nous animent se métamorphosent en démons animés par la jalousie et la haine ? Où se trouve ce mystérieux point de bascule qui transforme la paix en guerre ?

Informations pratiques : “Oncle Vania”, au Théâtre de la Cité de Toulouse. Adresse : 1 rue Pierre Baudis. Horaires : mardi 10 janvier à 20h30, mercredi 11 et jeudi 12 à 19h30, vendredi 13 à 20h30 et samedi 14 à 18h30. Tarifs : 12-20€, billetterie disponible en ligne.