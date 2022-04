Toulouse. Le stationnement résidant s’étend dans le quartier des Récollets

Dès le mardi 19 avril 2022, le stationnement résidant et payant sera étendu au quartier des Récollets à Toulouse. Cela représente 300 places soumises au barème tarifaire “faubourg”.

Les deux premières heures coûteront 1€/h, puis 2€/h, les deux suivantes. © Nicolas Belaubre – JT

Attention aux changements dans les rues du quartier des Récollets. Dès ce mardi 19 avril 2022, la mairie de Toulouse étend le stationnement résident et payant dans ce quartier du sud de Toulouse. Au total, 300 places dans les rues du quartier Récollets seront alors soumises au barème tarifaire “faubourg”.

Ce mode de stationnement permet “une meilleure rotation des voitures”

Dans ses infos presse, la mairie de Toulouse informe que ce sont les riverains qui en ont fait la demande. La mairie précise que ces derniers sont confrontés à une saturation de l’offre de stationnement. La mise en place de ce stationnement résidant et payant permettrait alors “une meilleure rotation des voitures sur les places”. Les riverains auront alors “plus de facilité à se garer pour chacun”.

Le stationnement sera donc payant du lundi au vendredi entre 9 et 19h. Les deux premières heures coûteront 1€/h, puis 2€/h, les deux suivantes. La cinquième heure est soumise à une majoration tarifaire permettant d’atteindre 30€, d’après la mairie. A noter qu’au-delà de ce temps imparti, le stationnement n’est plus possible sauf pour les abonnés au stationnement résidant. Pour information, ce mode de fonctionnement existe déjà dans 45 quartiers de Toulouse, soit plus de 16.600 places à l’heure actuelle.

Qui peut bénéficier du stationnement résidant ?

La mairie de Toulouse précise alors qui peut bénéficier de cette offre. Elle concerne tout propriétaire ou locataire d’un “logement habitant une rue payante ou sans place de stationnement d’un quartier réglementé”. La personne doit pouvoir attester de sa qualité de riverain. La municipalité explique que “toute personne habitant dans une rue à stationnement gratuit ne pourra pas bénéficier du stationnement résidant”.

Deux conditions à remplir :

Habiter dans un des quartiers du périmètre réglementé, dans une rue payante ou sans offre de stationnement sur voirie.

Et attester de votre qualité de résident.

A noter que pour les riverains concernés par cette nouvelle zone tarifaire, deux formules d’abonnement sont disponibles : abonnement annuel ou abonnement (bi)hebdomadaire.