Toulouse. La Station V de Labège organise un Cluedo à vélo

Dans le cadre de Mai à vélo, la Station V de Labège organise un rendez-vous “Mystère en Roue Libre”. Sous forme de Cluedo à vélo, les joueurs ont rendez-vous le mardi 17 mai de 12h à 13h30.

Les participants du Cluedo à vélo devront résoudre ce mystère tout en suivant un parcours à vélo. © Station V Labège et Maison du Vélo Toulouse

Résoudre des mystères à vélo ? C’est le concept du Cluedo à vélo de la Station V de Labège. Ce service de Tisséo met en place ce rendez-vous énigmatique dans le cadre de Mai à vélo. Cet événement permet de fédérer toutes les initiatives autour du vélo du 1er au 31 mai. « Toute activité est la bienvenue pour montrer que la bicyclette est l’alternative idéale pour une vie saine, économe et douce », explique Station V de Labège.

“Mystère en Roue Libre”, le Cluedo à vélo du Sicoval

Cette année, la Station V de Labège donne rendez-vous le mardi 17 mai de 12h à 13h30. Elle propose “Mystère en Roue Libre”, une sorte de Cluedo à faire tout en pédalant. Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu de société Cluedo, l’intrigue commence avec un crime qu’il faut résoudre avec des indices à trouver. La version proposée par la Station V met en scène la vie de Mme Leblanc, habitante de l’agglomération du Sicoval. « Celle-ci vient de faire l’acquisition d’un joli vélo électrique, qu’elle utilise quotidiennement pour se rendre au travail. Hélas, le lendemain de sa fête d’anniversaire, elle découvre que sa petite reine a été remplacée par un cadavre métallique. Qui aurait commis un tel acte de vandalisme ? », résume le service de Tisséo dans un communiqué de presse.

Les participants devront résoudre ce mystère tout en suivant un parcours à vélo. Indices et défis sont au rendez-vous. L’objectif : trouver qui a vandalisé le vélo de Mme Leblanc, pour quelle raison et avec quelle arme. Pour y participer, le joueur doit s’inscrire gratuitement via formulaire sur le site Internet la Station V de Labège ou bien en envoyant un mail à l’adresse mdmc@maisonduvelotoulouse.com ou par téléphone au 05 61 75 80 80. A noter que le nombre de participants est limité à 10 personnes. Les participants peuvent amener leur vélo ou en emprunter à la Station V sur demande.