Toulouse. Nouveau spectacle de Stephan Solo, «mi-homme, micro»

L’humoriste et beatboxeur Stephan Solo revient à Toulouse pour son spectacle : « Mi-homme, micro ». Il sera ce 1er octobre au Studio 55, à 19h.

Stephan Solo revient sur la scène toulousaine avec son nouveau spectacle « Mi-homme, micro ». Visuel par Agence Solar pour Toulousain! Productions.

Il signe son grand retour dans la ville où sa carrière a commencé. Car avant de partir à la conquête des comedy clubs de New York ou de la Ville Lumière, c’est bien dans la Ville Rose que l’artiste a fait ses classes. Stephan Solo se produira à Toulouse, ce 1er octobre 2022, à 19h au Studio 55.

Comédien aux multiples facettes, où humour et beatbox se mélangent, il présente sur les planches toulousaines son dernier spectacle : « Mi-homme, micro ». Un show qui réunit les genres qui l’ont fait connaître dans les salles, au Jamel Comedy Club ou au Moulin Rouge, par exemple. Mais aussi sur les plateaux de télévision de M6 (Graines de Stars, Les Détourneurs) et de TF1 (Le Bigdil, Les Coups d’humour). Il avait notamment été révélé par Thierry Ardisson et ses émissions pour son parcours au sein du groupe de beatbox “The Human Box”.

Le nouveau spectacle de Stephan Solo

Sur la scène, Stephan Solo racontera à Toulouse sa vie de quarantenaire, entre nostalgie et parodie, et bien sûr en bruitages. « Son univers est rythmé et vaste ; des années 90 à aujourd’hui, en passant par Koh Lanta, les téléphones intelligents, l’arrivée de ses jumeaux, son aventure new-yorkaise ou encore son métissage », indique sa production, “Toulousain !”. C’est d’ailleurs Fred Menuet, membre fondateur de cette troupe, qui met en scène ce nouveau spectacle.

Un one man show où Stephan Solo partagera également la scène avec des membres du public venu à Toulouse, puisqu’il en choisira au hasard afin de créer un moment d’improvisation et d’imagination autour du bruitage.