À Toulouse, un spectacle caritatif au bénéfice des Restos du Cœur

L’association des Enfoiros organise, ce samedi 4 juin, un grand spectacle caritatif au Théâtre des Mazades de Toulouse. Les étudiants de l’Institut national des sciences appliquées (Insa) reverseront les bénéfices aux Restos du Cœur.

« Le Late Night Show » regroupe plus de 80 étudiants. Crédit : ©Dario Moed et Tangi Delanoë

Ce sont les premiers donateurs privés des Restos du Cœur de Haute-Garonne depuis 2007. Les Enfoiros sont une association étudiante de l’Institut national des sciences appliquées (Insa). Après une semaine de concerts à guichet fermé sur le campus de l’école d’ingénieurs, ils montent maintenant sur les planches. Ces 3 et 4 juin, ils ont organisé un spectacle caritatif à Toulouse. « The Late Night Show by Enfoiros » aura lieu à 20h au Théâtre des Mazades, dans le quartier des Minimes.

22ème édition du spectacle caritatif

Après deux ans de concerts sans public, plus de 80 étudiants sont de retour sur scène, devant les spectateurs, pour la 22ème édition de l’évènement. Au programme de ce « Late Night Show » : de la musique, de la chanson, de la danse, et bien sûr de la comédie. Pendant deux heures se relaieront « des invités plus farfelus les uns que les autres », annonce l’association. « Des battles de danse endiablés » sont également prévus. Le tout sera emmené par un jeune présentateur à « l’éloquence extraordinaire et l’humour grandiose ».

Puisque c’est bien le but premier, l’intégralité des bénéfices du spectacle caritatif sera reversée aux Restos du Cœur de Haute-Garonne. « Pour chaque euro récolté, 1 repas est distribué, soit 15 repas servis pour chaque place plein tarif », précisent les Enfoiros. Depuis 2000 à Toulouse, ils ont récolté pour leur compte près de 400 000€ ainsi que 36 tonnes de produits alimentaires et d’hygiène. Cette année, ils ont déjà donné aux Restos du Coeur deux tonnes de denrées alimentaires.

Tarifs et réservations : https://www.enfoiros.org

William Bernecker