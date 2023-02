Toulouse : Des soirées Saint-Valentin… pour célibataires

Attendue par de nombreux couples, qui en profitent pour se prouver leur amour, la Saint-Valentin est également redoutée des célibataires. Le Journal Toulousain a ainsi déniché des soirées “Saint-Valentin… sans Valentin-e” à Toulouse, où les célibataires sont les bienvenus.

Faire des rencontres lors d’un escape game sensoriel

Avis aux célibataires de Toulouse ; venez passer une Saint-Valentin ludique tout en faisant de nouvelles rencontres ©Tactisens

Que faire en ce jour de Saint-Valentin à Toulouse, quand on est célibataire et que tous nos amis ont réservé leur soirée à leur moitié ? Pourquoi pas de nouvelles rencontres ? Et plus si affinités… Mais pas dans un traditionnel speed dating passé de mode. Tactisens vous propose de prendre part à un escape game sensoriel. « Il s’agira d’abord de s’amuser en jouant avec de nouveaux partenaires dans des situations ludiques et peut-être aussi de trouver l’âme sœur », expliquent les gérants. Pour cela, les sessions, ouvertes sur inscription, seront déprivatisées afin que les participants qui ne se connaissent pas puissent justement se rencontrer.

Mais pas de pression, « l’objectif n’est pas de trouver l’amour absolument, seulement de passer un bon moment », prévient l’équipe de Tactisens. Dans cet escape game d’un nouveau genre, vos cinq sens seront mis à l’épreuve. Vous aurez 75 minutes pour arriver au bout de cette Aventure sensorielle et aider le docteur Windar dans ses recherches. Ce grand savant a toujours besoin de plus de personnes sur lesquelles expérimenter. Espérons que grâce à vous les résultats seront intéressants. Dans le protocole de test sur les sens, vous serez au cœur de l’expérience. Mais ne vous en faites pas, tout va bien se passer. D’autant que vous ne serez pas seuls ! Vous pourrez compter sur vos nouveaux amis et, bien que personne ne l’ait encore jamais revu depuis sa disparition mystérieuse, sur le Dr Windar qui vous guidera à sa manière…

Infos pratiques : L’Aventure sensorielle de Tactisens Escape Game, le 14 février à 19h puis 19h30, au 33 Port Saint-Sauveur à Toulouse.

Inscription obligatoire par mail en indiquant en objet “Inscription Saint-Valentin” et en envoyant à contact@tactisens.com.

Se faire chouchouter entre amies

Allez vous faire bichonner dans la boutique de la rue de la Pomme à Toulouse © Papa pique et maman coud

Au 34 rue de la Pomme à Toulouse, l’équipe de la boutique, spécialisée dans les accessoires en tissu, “Papa pique et maman coud” organise une soirée entre filles, spécialement pour la Saint-Valentin. Ainsi, à défaut de se voir offrir des fleurs, les célibataires pourront y partager un moment cocooning où elles se feront chouchouter. Seules ou entre copines, elles sont attendues de 18h30 à 20h, pour profiter d’une parenthèse hors du temps durant laquelle elles pourront participer à un atelier “mise en beauté maquillage”, accompagné d’un apéritif et de quelques douceurs à déguster.

L’occasion également de découvrir la dernière collection de “Papa pique et maman coud”. Un imprimé “purple d’amour” – c’est de circonstance – aux motifs floraux essentiellement teintés de rouge et de rose, et décliné sur une centaine de produits allant du sac au porte-monnaie, en passant par les pochettes.

Infos pratiques : Soirée “Papa pique et maman coud”, le 14 février, de 18h30 à 20h, au 34 rue de la Pomme à Toulouse. Inscription en ligne.

Girls don’t cry à la Saint-Valentin

Si les mièvreries des amoureux vous agacent, et que, en ce mardi 14 février, vous cherchez une sortie loin des restaurants bondés de couples s’abreuvant de mots doux, sachez que l’association culturelle et féministe “La Petite” organise une contre-Saint-Valentin. Dans le cadre de ses “Girls don’t cry party“, « des fêtes qui s’attachent à réinventer une culture club dans laquelle peuvent s’affirmer les identités multiples », les organisateurs ont investi le Museum de Toulouse.

Au-delà de l’aspect militant de ces soirées, La Petite vous invite, pour cette 17e édition des “Girls dont’ cry party” à venir écouter la DJ brésilienne King Kami, « qui explore dans ses sets les musiques du Nord-Est de son pays, inspirées par le romantisme des synthés et les rythmes du brega, tout ça sur un fond de funk », précisent les organisateurs. Au programme de cette soirée figure également Queen Paramount dont les références UK bass et post-club font dérailler les standards DJ, à grands coups de machines qu’affectionne particulièrement cette artiste numérique.

Infos pratiques : “Girls dont’t cry #17”, le 14 février, de 19h à 23h, au Museum de Toulouse. Tarifs : 10€ en prévente et 12€ sur place. Billetterie en ligne.

Les bars organisent la résistance

Pour la Saint-Valentin, les restaurants sont généralement pleins à craquer de couples sirotant une coupe de champagne en se regardant mielleusement dans le blanc des yeux. Plus de places pour ceux qui avaient pensé faire une soirée sympa entre copains, ou qui voudraient juste commander une bière. Alors, pour tous ceux pour qui le 14 février est un jour comme les autres, sachez que certains bars de Toulouse ont pensé à vous. Au Rhino, par exemple, une soirée “Love sans Valentin” commence à partir de 20h. Situé place de la Patte d’oie, ce bar vous propose un show haut en couleur avec un DJ set, les performances des transformistes Mila Le Caprice, Gonora LaGrave et Anxiolipstick, des cadeaux et une tombola du love à 2€ le ticket. Et au cas où, parmi les participants, vous remarqueriez quelqu’un, un service postal du cœur est assuré dans la salle, pour vous aider à briser la glace.

De l’autre côté du centre-ville, le bar La Mécanique des Fluides, installé place Riquet et le groupe toulousain de doom métal Kaalbaar programment la “Stoned Valentine”, une soirée à gros son durant laquelle les organisateurs proposent un spectacle son et lumière.

Infos pratiques : Soirée “Love sans Valentin” au Rhino, 1 place de la Patte d’oie à Toulouse, à partir de 20h. Prix libre.

Soirée “Stoned Valentine” à la Mécanique des fluides, place Riquet à Toulouse, à partir de 19h. Entrée gratuite.