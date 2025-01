Toulouse : un accident paralyse la route au Sud ce vendredi

Ce vendredi 10 janvier, la circulation est parfaitement fluide à 7h, sans aucun bouchon ni ralentissement en cours sur les routes de Toulouse. Mais tout peut changer. Le Journal Toulousain fait le point sur la situation en direct.

À 7h ce vendredi matin, aucun bouchon n’est signalé sur les routes de Toulouse, synonyme d’une circulation idéale. © Gala Jacquin

Dernier jour de la semaine ! Et cela s’annonce calme sur les routes. En effet, ce vendredi 10 janvier, à 7h, aucun bouchon ni ralentissement n’est en cours à Toulouse, ce qui signifie que la circulation est parfaitement fluide sur l’ensemble des axes routiers. Mais cela ne veut pas dire que cette situation restera ainsi tout au long de l’heure de pointe. C’est pourquoi Le Journal Toulousain suit l’évolution du trafic en direct avec Bison Futé.

7h20 : un accident au Sud de Toulouse ce vendredi matin

Le calme n’aura pas duré. Vers 7h20, Bison Futé signale un accident qui vient de se produire entre deux véhicules légers sur la voie de droite de l’A620. Les deux voitures accidentées perturbent actuellement le trafic sur la rocade intérieure à hauteur de l’échangeur avec l’A64. C’est pourquoi les automobilistes sont désormais à l’arrêt sur plus de 3 kilomètres sur le périphérique entre Montaudran et l’échangeur, ainsi que sur plus de 4 kilomètres sur l’A64 entre Portet-sur-Garonne et le périphérique.

7h : la circulation est parfaitement fluide à Toulouse

Ce vendredi matin, vous n’êtes pas très nombreux sur les routes de l’agglomération. En effet, habituellement, des bouchons sont d’ores et déjà en cours à cette heure-ci sur le périphérique de Toulouse, avec une circulation de plus en plus dense de minute en minute. Mais le vendredi matin, cela reste plutôt calme. Il est donc 7h, et Bison Futé ne signale aucune perturbation sur l’ensemble des autoroutes menant à la Ville rose.