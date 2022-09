Toulouse : le restaurant Gram’s revisite les recettes des grands-mères aveyronnaises

Le Gram’s, un nouveau restaurant qui ouvre ses portes ce mardi 4 octobre dans le quartier Saint-Aubin de Toulouse, modernise les recettes traditionnelles des grands-mères aveyronnaises avec de bons produits de saison, originaires de la région.

Petit farçou au coulis de betterave, brandade de morue, coufidou de bœuf de l’Aubrac bien mijoté… Laura Pelou, cheffe cuisinière et propriétaire d’un premier restaurant en Aveyron, revisite les recettes de ses grands-mères au sein d’un second établissement : Le Gram’s, dont l’ouverture est prévue ce mardi 4 octobre au cœur du quartier Saint-Aubin de Toulouse.

À l’intérieur du restaurant, le bar central, le vieux plancher, les briques toulousaines et les tables en bois massif créent une ambiance chaleureuse. La décoration reste épurée, dans une grande salle de plus de 75 mètres carrés qui peut accueillir jusqu’à 40 couverts, et auxquels s’ajoute la quinzaine de places disponibles sur la terrasse, rue André Mercadier (en lieu et place du Racine Café). « Je souhaitais que chaque client dispose d’un petit espace pour se sentir à l’aise en ne mangeant pas les uns sur les autres », explique Laura Pelou.

Le Gram’s propose une cuisine gourmande et travaillée…

À la carte, Laura Pelou propose quatre choix d’entrées, de plats et de desserts. « L’objectif est de faire découvrir les bons produits de l’Aveyron, à travers une cuisine simple et gourmande », souligne la cheffe. Cet automne par exemple, les clients pourront craquer pour des ris d’agneau, un filet de volaille fermière, de l’aligot, un assortiment de fromages ou encore pour de la fouace, un gâteau typique de l’Aveyron aux parfums de fleur d’oranger, retravaillé avec de la crème et des morceaux de fruits.

Pour ce qui est des prix, le Gram’s se veut « abordable, même si nous proposons des plats assez travaillés », commente Laura Pelou. Le restaurant proposera une formule “entrée, plat, dessert” à 24 euros le midi. Les suggestions changeront quotidiennement, toujours dans le respect des recettes traditionnelles de l’Aveyron. Sur le reste de la carte, les tarifs oscilleront entre 8 et 10 euros pour les entrées, 18 et 22 euros pour les plats, puis entre 7 et 8 euros pour les desserts.

… Avec des produits locaux et de saison

La cuisine 100 % aveyronnaise se reflète également dans le choix des produits. La propriétaire du Gram’s travaille uniquement avec des fournisseurs de la région. Elle sélectionne la viande au sein de la charcuterie Bousquet à Luc-le-Primaube, récupère la volaille chez une éleveuse de Saint-Antonin-Noble-Val et choisit ses fruits et légumes chez des producteurs de Toulouse. Pour les boissons aussi, Laura Pelou mise sur le local. Les jus de fruits viennent de la Maison Pouget, basée à Pruines, les sodas de la brasserie d’Olt à La Salle et les vins proposés sont régionaux.

« Je fais avec ce que la nature nous donne. Les fruits et les légumes utilisés changent en fonction des saisons. Il en est de même pour la viande, étant donné que je n’utilise que des produits frais », ajoute Laura Pelou. La cheffe réinventera donc la carte chaque saison.

Un premier restaurant en Aveyron

Laura Pelou évolue dans le domaine de la restauration depuis près de dix ans. Elle a ouvert, il y a trois ans, un premier établissement au Nord de Villefranche-de-Rouergue, nommé le Jardin des Causses. Là aussi, la jeune cheffe sublime les produits régionaux dans des préparations travaillées, comme une fricassée de volaille aux trompettes de la mort ou encore un paleron de bœuf et ses pommes de terre rôties au gras de canard.

Il y a un an, elle a été sélectionnée parmi les jeunes talents du guide gastronomique Gault et Millau. Cette victoire lui a permis de bénéficier d’une bourse, qu’elle a décidé d’investir dans un nouveau restaurant à Toulouse. « Je suis née dans la Ville rose et j’y ai fait mes études dans un lycée hôtelier, donc c’était une évidence pour moi de saisir l’opportunité d’y ouvrir un restaurant. De plus, l’Aveyron est très calme l’hiver et je voulais m’installer dans un lieu beaucoup plus dynamique », termine Laura Pelou. Un amour pour le chef-lieu de l’Occitanie qu’elle témoignera à ses futurs clients à travers une cuisine généreuse dès l’ouverture, dans quelques jours seulement, du Gram’s.

Infos pratiques : Le Gram’s, 64 rue de la Colombette, Toulouse. Ouvert du mardi au samedi, services du midi et du soir. Réservations au 05 61 63 61 21.