Toulouse rejoint “Demandez Angela”, un dispositif contre le harcèlement de rue

La Ville de Toulouse va déployer le dispositif “Demandez Angela” pour lutter contre le harcèlement de rue. Les personnes qui ne se sentent pas en sécurité pourront ainsi trouver refuge dans un établissement partenaire en demandant “Angela”.

Les commerçants de Toulouse peuvent devenir partenaires du dispositif contre le harcèlement de rue “Demandez Angela” © Héloïse Thépaut

À l’instar de plusieurs autres villes en France, Toulouse va déployer le dispositif national “Demandez Angela”. L’objectif : créer un réseau de lieux sûrs (bars, hôtels, commerces, établissements accueillant du public…) dans la Ville rose pour prévenir et lutter contre le harcèlement de rue.

Ainsi, une personne qui ne se sent pas en sécurité ou se sent harcelée pourra trouver refuge dans l’un des établissements partenaires, identifiables grâce aux stickers sur leurs vitrines. Pour cela, il lui suffira de demander “Angela” en entrant au sein du lieu.

Les commerçants invités à intégrer le dispositif “Demandez Angela”

« Un courrier a été adressé aux représentants institutionnels et associations de commerçants de Toulouse pour les inviter à intégrer ce dispositif », indique la mairie de Toulouse dans un communiqué de presse.

La Ville a également créé une adresse mail pour répondre aux questions des commerçants et enregistrer leur candidature. La voici : dispositif.angela@mairie-toulouse.fr. Pour information, les commerçants partenaires s’engagent à porter assistance et soutenir toutes personnes se réfugiant dans leur établissement et demandant “Angela”.

Les obligations pour les commerçants partenaires à Toulouse

Ils devront par ailleurs informer et impliquer leurs employés dans la mise en œuvre du dispositif. Ces derniers auront à suivre une sensibilisation gratuite et obligatoire de deux heures, dispensée par la mairie de Toulouse.

Les commerçants partenaires auront aussi l’obligation de communiquer leur participation au dispositif, de manière visible et durable, au grand public, ainsi qu’à leurs clients, via des supports de communication. Enfin, ils devront signer la Charte d’engagement du dispositif.