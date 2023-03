Toulouse : quels changements pour les quartiers Pont des Demoiselles et Montaudran ?

Quatre projets vont être menés dans les secteurs Pont des Demoiselles, Ormeau, La Terrasse, Malepère et Montaudran dans le cadre de l’opération “Mes idées pour mon quartier”, portée par la mairie de Toulouse. Piste cyclable, ruches urbaines, équipements anti-moustiques et aménagement de la place Roger Arnaud… Les détails.

Voici les projets menés dans le secteur entre Pont des Demoiselles et Montaudran à Toulouse. CC Kuremu Sakura

Parmi les 83 projets retenus dans le cadre de l’opération “Mes idées pour mon quartier”, lancée au mois de juin dernier par la mairie de Toulouse, quatre vont être menés dans les quartiers entre Pont des Demoiselles et Montaudran, comprenant les secteurs de l’Ormeau, La Terrasse et Malepère. Ces propositions ont été sélectionnées parmi des centaines d’autres portées par les habitants de la ville dans le souhait d’améliorer leur cadre de vie. Elles ont également fait l’objet d’études de faisabilité financières et techniques. Leur budget total s’élève à 410 500 euros. La collectivité n’a pas dévoilé de calendrier précis concernant leur mise en œuvre. Mais elle assure que les projets lauréats verront le jour au cours des deux prochaines années. Les voici.

Aménagement de la place Roger Arnaud dans le quartier Pont des Demoiselles

La première idée, soumise par un membre de l’association des résidents du Pont des Demoiselles, concerne l’aménagement de la place Roger Arnaud. Selon le porteur du projet, elle est aujourd’hui « en partie sacrifiée en faveur du stationnement ». Il propose donc de végétaliser à nouveau l’espace, en créant un square à l’emplacement du parking actuel. Aussi, d’aménager des zones piétonnes confortables, allant de la rue Pradal à la future station de la troisième ligne de métro.

De même, pour une question de sécurité, il demande de repenser et simplifier les axes de circulation, notamment cyclistes et automobiles. En particulier, « les entrecroisements des différents trafics dans l’entonnoir qui se situe entre la place et l’avenue Antoine de Saint-Exupéry », complète-t-il. Des places de stationnement pourront ensuite à nouveau être créées, le long des voies. De son côté, Toulouse Métropole se dit favorable à renforcer la végétalisation de la place. Ceci, en complément du projet “Cœur de quartier” qui est encore en cours d’études.

Des quartiers pour les abeilles, contre les moustiques

La deuxième proposition porte sur l’installation de pièges à moustiques dans le quartier Pont des Demoiselles. Mais pas n’importe lesquels. L’habitant à l’initiative du projet demande que ces équipements respectent l’environnement, à l’image des bornes qui simulent l’odeur corporelle des êtres humains pour attirer les insectes et les aspirer dès qu’ils s’en approchent. En réponse, Toulouse Métropole assure que trois pièges à moustiques de ce type seront installés dans le quartier. La collectivité n’apporte toutefois pas de précisions sur leurs emplacements exacts. Ils se situeront « à proximité des équipements publics », assure-t-elle. Cela peut être, par exemple, des arrêts de bus.

À contrario, le porteur du troisième projet ne souhaite pas éliminer des insectes. Il veut en effet attirer les abeilles en ville. Il propose ainsi la création de ruches urbaines, gérées directement par les habitants des quartiers (nettoyage, récolte du miel,…). Et bonne nouvelle, quatre ruches vont être réparties entre Pont des Demoiselles, Ormeau, Montaudran et Malepère. La Métropole s’engage à fournir les équipements, ainsi que tout le matériel nécessaire à leur exploitation. Ceci, sous réserve « que les habitants volontaires soient aptes à assurer leur entretien et que les ruches soient recensées auprès de la Direction départementale des services vétérinaires (DDSV)», soulignent les membres de la collectivité.

Une piste cyclable sur l’avenue Antoine Saint-Exupéry

La quatrième et dernière “idée pour mon quartier” porte sur l’aménagement d’une piste cyclable le long de l’avenue Antoine de Saint-Exupéry. Pour rappel, cette dernière fait la liaison entre l’avenue Jean Rieux, depuis la place de l’Ormeau, jusqu’au Pont des Demoiselles. Elle est dénuée d’installation pour la circulation des cyclistes. La chaussée comporte en effet une voie à double sens pour les véhicules, ainsi que des trottoirs pour les piétons. « Lorsque l’on habite vers la place de l’Ormeau, prendre le vélo pour aller en ville est dangereux. Ne serait-il pas possible d’envisager de créer une piste cyclable ? », questionne l’habitant à l’origine de la proposition. D’autant que le collège Anatole France se situe sur cette avenue, à proximité du Canal du Midi. « Une voie sécurisée permettrait aux collégiens de prendre le vélo », poursuit-il.

Cette proposition a donc été retenue par Toulouse Métropole. La collectivité assure que les aménagements cyclables seront “améliorés” sur l’avenue Antoine de Saint-Exupéry. Mais ils ne seront que transitoires, car remplacés par le futur tracé du Réseau Express Vélo (REV). Celui-ci prévoit, à terme, le déploiement, en pieuvre, de près d’une quinzaine « d’autoroutes à vélos sur des axes majeurs de circulation de la métropole », rappelait Philippe Perrin, élu en charge des mobilités et de la voirie à la Métropole.