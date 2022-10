Prison Saint-Michel. Le préfet répond au maire de Toulouse sur son projet d’auditorium

La cession de la prison Saint-Michel fait l’objet de discussions depuis 2015 entre l’État et la Mairie de Toulouse qui a envisagé d’y mettre un auditorium.

CC Jean-Jacques Lasmolles-Wikimedia

Le devenir de la prison Saint-Michel à Toulouse fait encore parler. Alors que le conseil départemental de la Haute-Garonne envisage d’y implanter un collège et des logements, le projet d’auditorium porté par la Mairie de Toulouse semble être au point mort. Le maire de la Ville rose, Jean-Luc Moudenc (LR), a fait part d’un sentiment d’ « abandon » de la part de l’État, dans les colonnes de La Dépêche du Midi.

Sans le citer, le préfet de la Haute-Garonne, Etienne Guyot, lui répond par voie de communiqué mardi 18 octobre. « Le projet de cession de la prison Saint-Michel fait l’objet de discussions depuis 2015 entre l’État et la Ville de Toulouse dans le cadre d’un comité de pilotage chargé d’étudier la possibilité d’y implanter un auditorium », écrit la préfecture.

Le projet d’auditorium à la prison Saint-Michel « retiré des priorités de la Ville de Toulouse »

Trois scénarios ont été créer pour construire l’auditorium. « Le 22 mars 2019, le maire de Toulouse a indiqué vouloir retenir le scénario ayant recueilli l’assentiment le plus large, autour d’un projet prévoyant la création d’un auditorium, de jardins, de logements et d’un parking souterrain. Sur cette base, la direction régionale des finances publiques a établi une estimation du coût de cession du site à 5,5 millions d’euros, valable six mois afin de favoriser une conclusion rapide de la cession. L’État consentait ainsi à diminuer substantiellement le prix de cession envisagé initialement », explique la préfecture. « La collectivité ne s’est pas portée acquéreur du site pendant ce délai et ne s’est pas davantage engagée au cours des années suivantes. »

Les services de l’État rappellent aussi qu’ « une réunion du comité des financeurs, prévue le 4 mars 2021 par la mairie de Toulouse, a été annulée à l’initiative de la Ville en l’absence d’avancée significative sur le contenu du projet. Par la suite, ce projet a été retiré des priorités de la Ville de Toulouse lors d’échanges relatifs à l’élaboration du CPER. »

Depuis, l’État a lancé un « appel à idées en vue de la valorisation du site ». L’idée a émergé durant une réunion de travail entre la préfecture et la municipalité le 10 novembre 2021. « Le projet de cahier des charges a d’ailleurs été élaboré en bonne intelligence et en transparence avec la Ville de Toulouse qui a pu faire valoir ses observations », note la préfecture qui précise que l’appel à idées a été prorogé jusqu’au 31 octobre.