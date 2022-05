A Toulouse, le Prix Européen de la Santé 2021- Appel Santé mentale a récompensé le dispositif Action Suricate. Il vient en aide aux jeunes en souffrance pour apporter une aide psychologique et discuter de problématiques de santé mentale.

Photo d’illustration. Toulouse primée pour son dispositif d’aide psychologique Action Suricate. Andrew Mason – CC BY 2.0

La mairie de Toulouse a remporté, ce jeudi 19 mai, le Prix européen de la santé-Appel santé mentale. La collectivité est récompensée pour son dispositif d’aide psychologique Action Suricate. Initié l’an dernier pour venir en aide aux jeunes en souffrances, le concept s’inscrit dans une démarche médico-sociale. Des jeunes volontaires viennent à la rencontre d’autres jeunes entre 15 et 25 ans dans les espaces publics pour leur offrir un moment de discussion et d’écoute sur leur ressenti, leur situation psychologique et les moyens de leur venir en aide.

La mairie a choisi le nom Suricate,pour son dispositif d’aide psychologique, en écho à ce petit animal du désert. Ce dernier est connu pour avoir un comportement social, bienveillant et altruiste.

Les jeunes d’Action Suricate formés aux problématiques de santé mentale

Un psychologue forme en amont les jeunes d’Action Suricate aux problématiques de santé mentale. Il les accompagne dans leurs interventions dans des lieux publics. Le dispositif se déploie place du Capitole, place de la Daurade, et sur nombre de campus : université Toulouse 1 Capitole, université Jean-Jaurès, université Paul-Sabatier, Sciences Po, Isdat, Isae-Supaero, etc.

En fonction des personnes rencontrées et de leurs besoins, les jeunes volontaires peuvent les rediriger vers des associations pour leur venir en aide. Dans un livret de ressources que les volontaires d’Action Suricate distribuent, les jeunes peuvent retrouver ces institutions toutes centrées autour de thématiques spécifiques mais centrées autour de l’aide psychologique et la santé mentale.

Shaï Pauset