Toulouse. Prendre le bus, le métro ou son vélo peut rapporter des cadeaux

Une application mobile permet aux automobilistes de l’agglomération de Toulouse qui échangent leur voiture contre des modes de déplacements plus verts, comme le métro, de gagner des cadeaux.

Une application permet à ceux qui utilisent des modes de déplacements plus verts, comme le métro à Toulouse, de gagner des cadeaux. ©Félix Marchet SoFlash Production Tisséo Collectivités

Voici une initiative pour encourager les automobilistes à laisser leurs voitures au garage. Depuis lundi 9 mai, l’application Ecomode permet aux habitants de l’agglomération de Toulouse qui utilisent les transports en commun, le vélo, ou encore le covoiturage de remporter des cadeaux en cumulant des points.

L’application propose un calculateur d’itinéraires, comme le font Google Maps ou Tisséo. « Pour chaque trajet recherché et grâce à nos partenaires de mobilité bas-carbone, on vous propose des alternatives à la voiture thermique individuelle », indique la présentation de l’application. Le service peut proposer un covoiturage avec Karos, un trajet en vélo avec VéloToulouse, ou encore un déplacement en métro avec Tisséo.

Ecomode est déployée sur les 37 communes de l’agglomération de Toulouse. Elle est le résultat d’un partenariat entre Toulouse Métropole, Tisséo, Airbus et Sopra Steria. Par ailleurs, cette initiative est financée par TotalEnergies, EDF et Carrefour.

Le service a officiellement été lancé en 2020 à titre expérimental. Dans un premier temps, il a été testé par des employés d’Airbus. Il fonctionne avec un système de fidélité. Plus l’utilisateur effectue des trajets en utilisant l’application, plus il accumule des points. Il pourra ensuite les échanger contre des abonnements aux services de Tisséo, des gourdes, des bons de réductions, ou encore des participations à des tombolas. Les concepteurs de l’application visent 15 000 utilisateurs d’ici à la fin de l’année 2022, plus 30 000 en 2023.

Informations pratiques : l’application est disponible sur le Play Store et l’App Store.