Toulouse. La prairie des Filtres accueille les Médiévales ce week-end

Du vendredi 27 au dimanche 29 mai 2022, les Médiévales de Toulouse s’installent à la Prairie des Filtres. Voici le programme de la journée du dimanche.

(image d'illustration d'un événement au château de Merville ©Château de Merville)

“Au temps des chevaliers”. Campements, combats de chevaliers, tirs au canon et catapultes… Le programme de la prairie des filtres à Toulouse en ce dernier week-end de mai permet aux petits et grands de revivre la période médiévale. Les médiévales reviennent et installent leur campement sur la prairie le long de la Garonne du vendredi 27 au dimanche 29 mai. Pour cette dernière journée de l’événement, le programme est bien rempli.

Les Médiévales proposent spectacles, combats et promenades

Un campement a pris place sur la prairie des filtres, et l’ambiance a fait un saut dans le temps. Les organisateurs expliquent : « retrouvez un campement et des combats de chevaliers, des tirs au canon et catapultes, un défilé de chevaliers, des groupes de musiques médiévales, des animations pour enfants ainsi que plus de 50 exposants médiévaux ». Au programme de cette dernière journée :

A 10h : spectacle de catapultes aux canons des Chevaliers de la Cailleterie.

12h : un autre spectacle de tirs aux canons par les Enguineurs. Des promenades en calèche pour les enfants sont également proposées par les chevaliers de Trincou.

A 14h : retour des catapultes aux canons des Chevaliers de la Cailleterie.

15h : combat médiéval par le Comté de Toulouse.

A 16h : Les Lions du Kent organisent une revue des troupes. Ainsi que le retour des promenades en calèche pour les enfants par les chevaliers du Trincou et du spectacle des Enguineurs.

17h : dernière représentation des catapultes aux canons des chevaliers de la Cailleterie.

Les Médiévales commencent à 10h et se terminent à 18h ce dimanche 29 mai 2022. L’entrée est de 7 euros pour les adultes, 5 euros pour les enfants et gratuit pour les moins de 12 ans.