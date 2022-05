Toulouse : Pourquoi les escalators du métro sont-ils souvent en panne ?

La station de métro Palais de Justice a rouvert depuis quelques jours. Elle était entièrement fermée dans le cadre du plan de remplacement de la totalité des escalators de la ligne B du métro par de nouveaux modèles. Une rénovation qui devrait rendre plus rares les pannes récurrentes.

A la station François Verdier aussi, l’escalator sera changé ©Kuremu Sakura-Wikimedia

Les Toulousains habitués à emprunter le métro ont probablement constaté les pannes récurrentes qui affectent les escalators dans les stations. Pour faire face à ce problème, “il est temps de les changer”, déclare Jean-Michel Lattes, président de Tisséo Collectivités et de Tisséo Ingénierie. “Nous devons les remplacer tous les 30 ans. Mais face aux pannes régulières sur la ligne de métro B, nous avons souhaité anticiper la rénovation”.

Pour rappel, ces travaux ont commencé en novembre 2021, par le terminus de la ligne B, Ramonville, puis par la station de Minimes en février 2022. Celle du Palais de justice vient de rouvrir. Les travaux devraient se finir en 2026 car il faut compter entre 3 à 4 mois d’intervention par station. Au total, ce sont 77 escaliers mécaniques qui seront remplacés. Budget global : 22,2 millions d’euros.

Tisséo en procès avec l’installateur des escalators

Flavien Rousseau, chef de projet de Tisséo Collectivités pour cette opération, assure que “les pannes récurrentes sur les appareils sont la conséquence d’un défaut de conception, mais aussi d’une insuffisance de la structure de l’appareil elle-même et d’une mauvaise qualité des différents organes”. “C’était vraiment un problème de qualité et de dimensionnement. Nous essayons de ne pas faire la même erreur”.

Jean-Michel Lattes appuie : “Les pannes récurrentes pour la ligne B sont les conséquences du “matériel défaillant fourni par la société avec laquelle Tisséo travaillait il y a plus de 20 ans. Il s’agit d’une entreprise connue de la région marseillaise qui avait décidé de créer une filiale d’escaliers mécaniques, avec leurs propres produits. Ils ont gagné des marchés dans la France entière, sauf que chez nous comme ailleurs, il s’est révélé que ces escalators étaient déficients. Nous sommes en procès contre eux depuis cinq. De plus, la filiale a été fermée et l’entreprise n’existe plus. C’est long et un peu compliqué..”. Le Journal Toulousain a essayé de joindre le gérant de la société mise en cause, en vain. Désormais, Tisséo travaille avec une entreprise qui prend toutes les responsabilités en cas de matériel défaillant.

Les installations de la ligne A aussi rénovées

Avec la rénovation des nouveaux escalators, Flavien Rousseau espère qu’il n’y aura “plus de pannes”. “Il y a des incivilités, des appuis sur le bouton d’urgence. Donc, l’appareil s’arrête pour des raisons qui sont indépendantes de notre volonté. Désormais, nous faisons tout pour que tout fonctionne bien”. “Nous avons un système de supervision qui va informer les équipes de maintenance de la panne en temps réel, avec une intervention en 45 minutes au maximum”, précise le chef des projets Tisséo collectivité.

Une fois les escalators de la ligne B remplacés, Tisséo compte enchaîner la rénovation des escaliers mécaniques sur la ligne A. “Là, il y a moins de problèmes de panne puisque les escaliers roulants sont de meilleures qualités, plus robustes”, précise Flavien Rousseau. “Les travaux vont durer deux ans dans la station de Jean-Jaurès, répartis en dix phases pour ne pas fermer”. 200 000 personnes passent chaque jour dans cette station.

Liliana Brel